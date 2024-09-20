Karime Borja

Karime Borja luchó hasta el final para ayudar a su hijo tras accidente que le dejó daño cerebral

Mateo, hijo de la presentadora y exreina de belleza, falleció a los 4 años el 17 de septiembre luego de luchar por años contra las secuelas que le dejó un accidente en la piscina.

Elizabeth González
Por:Elizabeth González
Video Dan emotivo último adiós al hijo de la presentadora Karime Borja: "Te amo con toda mi alma"

Karime Borja atraviesa por momentos difíciles tras la muerte de su hijo. Mateo falleció a los 4 años, el 17 de septiembre, tras años de lucha contra las secuelas que le dejó un accidente en la piscina.

En noviembre de 2021, el hijo de la presentadora tuvo un accidente doméstico al caer en una piscina durante, donde permaneció varios minutos sin signos vitales.

"Mateo se ahogó e inmediatamente se le llevó al hospital. Él estuvo 15 minutos sin signos vitales", contó al diario El Universo en 2022.

Aunque los servicios de emergencia intentaron reanimarlo, el prolongado tiempo que pasó sin oxígeno le causó una severa lesión cerebral por hipoxia isquémica por inmersión.

“Yo no quería hablar con doctores, yo quería hablar con Dios. Su corazón había vuelto a latir por sí solo, Mateo estaba vivo. Gracias a Dios estaba vivo, en ese momento volví a nacer”, resaltó en su podcast ‘Cara a Cara con mi peor pesadilla” ese mismo año.

Así fue la lucha de Karime Borja por la recuperación de su hijo

Desde aquel fatal accidente, Karime Borja luchó junto a su hijo contra las secuelas que le dejó el incidente. Su hijo vivía en casa desde 2022 y diariamente recibía terapias.

El pequeño de 4 años tuvo varias crisis de salud, por lo que requirió ser hospitalizado en varias ocasiones. En una de esas visitas al hospital, Karime escribió en Instagram: “No me pregunten qué pasó o no se confíen de mí, no pasa nada. Solo bríndenme su compañía y amor, gracias”.

A través de Instagram, la exreina de belleza documentó cada una de las terapias de su pequeño, sus crisis de salud y su evolución.

En diciembre de 2023, la presentadora ecuatoriana lanzó la campaña ‘Corazones unidos por Mateito’ en un programa de televisión, buscando recaudar fondos para solventar los costosos tratamientos de su hijo.

Posteriormente, lanzó su podcast ‘ Cara a cara con mi peor pesadilla’, donde habló abiertamente sobre su lucha. Asimismo, hizo una campaña de concientización para que los padres enseñaran a nadar a sus hijos desde pequeños. Además, promovió la instalación de vallas alrededor de las piscinas para evitar accidentes con los menores, tal como ocurrió con Mateo durante su fiesta de cumpleaños.

Video El hijo de Karime Borja sufrió el accidente fatal en su fiesta de cumpleaños: esto pasó
