Renuncian el mánager y abogado de Britney Spears tras las denuncias hechas por la cantante

“Yo estuve de gira en 2018. Me obligaron a hacerla … la administración dijo que si yo no salía de gira, yo tendría que conseguir un abogado y por contrato, su propia administración podría demandarme si yo no hacía la gira. Él me entregó una hoja de papel cuando yo bajaba del escenario en Vegas y dijo que tenía que firmarla. Fue muy amenazante y me dio miedo. Ni siquiera podía conseguir mi propio abogado, así que por miedo, yo hice la gira”, dijo Britney a fines de junio.