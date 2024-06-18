Justin Timberlake es liberado tras ser arrestado en Nueva York

Video ¿Justin Timberlake arruinó su carrera con escándalos? Las revelaciones del libro de Britney Spears

Justin Timberlake fue arrestado la noche del 18 de junio en Long Island, Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol.

El cantante fue detenido en la localidad de Sah Harbor, en la exclusiva zona de playas conocida como los Hamptons, según fuentes de la policía local citadas por Fox News. Sin embargo, ya fue liberado.

Justin Timberlake se pasó una seña de alto

De acuerdo con los reportes policiales, el cantante, de 43 años, fue arrestado por la policía al no detenerse en una parada de alto y se habría negado a someterse a la prueba de alcoholímetro, por lo que fue esposado y llevado en custodia.

" Sus ojos estaban inyectados en sangre y vidriosos, un fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento, era incapaz de dividir la atención, hablaba más lento, era inestable al caminar y tuvo un desempeño pobre en todas las pruebas de campo estandarizadas de sobriedad", detalla el informe policial al que tuvo acceso New York Post.

Justin Timberlake es liberado

A temprana hora del 18 de junio el exintegrante de *NSYNC fue puesto en libertad, tras ser acusado de un cargo de DWI (Driving While Impaired, conducir en estado de ebriedad), por pasarse una señal de alto y por no mantenerse en su carril.

El actor tendrá que presentarse en la corte el 26 de julio para continuar con el proceso.

Justin Timberlake fue visto saliendo de la cárcel en compañía de su abogado, Ed Burke Jr., y vestía con jeans, camiseta, camisa a cuadros abierta, gorra y lentes oscuros.

El cantante se encuentra en medio de su gira 'Forget Tomorrow World Tour' por Estados Unidos.