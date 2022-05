Julián Gil trabajó en una casa de citas en su adolescencia: contó cómo llegó ahí y qué hacía

Julián Gil vivió tantas dificultades en su infancia que lo orillaron a trabajar desde que era apenas un adolescente y uno de esos empleos fue en una casa de citas. Así lo reveló el actor en una entrevista con Yordi Rosado.

En una sincera conversación, el intérprete habló de prácticamente todos los aspectos de su vida: desde su infancia, su ascenso a la fama y momentos más actuales.

Aunque al día de hoy es reconocido por telenovelas como ‘Por amar sin ley’, los primeros años de su vida no fueron nada sencillos.

Según relató, su familia era muy humilde y ambos de sus padres eran alcohólicos. Cuando tenía apenas 9 años, dejó su natal Argentina junto a su madre y hermanas para buscar mejores oportunidades en Venezuela.

Sin embargo, su vida volvió a cambiar tras una visita a una tía a Puerto Rico. Debido a que la hermana de su mamá había sufrido un tumor cerebral, decidieron quedarse a cuidarla y apoyarla económicamente, por lo que el histrión se vio en la necesidad de trabajar en prácticamente lo que fuera para salir adelante.





Julián Gil hizo todo tipo de trabajos antes de ser famoso

Debido a la situación tan precaria en la que se encontraba la familia del ahora actor, tuvo que empezar a trabajar cuando era apenas un adolescente. De hecho, desde una corta edad ha tenido más de un empleo. Según relató a Yordi Rosado, en un inicio lo contrataron como lavaplatos, valet parking y hasta en el área de limpieza de un prostíbulo.

El también conductor de televisión recordó que enfrente de su hogar había un restaurante y, arriba de este, una casa de citas. Debido a que “siempre estaba buscando la manera de trabajar”, no dudó en tomar dos turnos en el lugar.

En ese entonces, los días de Julián Gil empezaban a las 7 de la mañana, momento en el que iba a la casa de citas a limpiar “las sábanas, las camas, los baños, recogía condones… o sea, todo…”. Terminaba estas labores entre 4 y 5 horas, tras las cuales se iba a su siguiente jornada.

Sin embargo, el galán de telenovelas no duró mucho en ese empleo, pues, a las dos semanas su mamá supo lo que hacía y le pidió dejarlo:

“Mami cuando se enteró me dijo ‘no, no’, se enojó muchísimo, ‘haz cualquier tipo de trabajo, todo trabajo es honrado, pero ese no me gusta’”



Aunque su madre no le explicó en aquel entonces la razón de su petición, Julián Gil comentó que “yo después saqué conclusiones que me imagino que no es un sitio para (un joven) de 15 años”.



Después de que dejó ese trabajo, se dedicó a estacionar carros, pero siguió su trayectoria en el restaurante.

Aunque inició en el área de limpieza, Julián Gil prosperó y ascendió al punto tal de convertirse en chef y hasta realizar algunos estudios de gastronomía.

“De lavaplatos pasé a ayudante de cocina, de ayudante de cocina a chef, después estudié como chef… Por eso es que tengo restaurantes y siempre me vas a ver que amo mucho la cocina”.



¿Conocías la historia del actor?