Juan Soler se justifica tras polémica por comentario a la presentadora Mónica Noguera

"Mi amada Paulina le hace un comentario a Mónica… que en mi época había sido un piropo increíble, porque habla de la hermosura de la mujer. Sí es rústico lo que dije, pero no fue con la intención de faltarle al respeto ni muchísimo menos. Soy realmente muy respetuoso con las mujeres, soy muy respetuoso con la institución, que es la pareja. Mónica tiene su pareja, Julien, a quien quero muchísimo porque es un francés increíble con quien he tenido pláticas realmente profundas. No fue con la intención de faltarle al respeto ni a Mónica, ni a las mujeres en general", respondió.