Juan Soler confiesa que firma su voluntad anticipada tras complicaciones de salud: "Déjenme partir en paz"

El actor pasó un susto de salud que lo llevó a ser hospitalizado, razón por la que tomó la crucial decisión.

Por:Dayana Alvino
El actor Juan Soler reveló detalles sobre sus decisiones legales y personales a futuro. Tras enfrentar una situación de salud complicada hace unos meses, el protagonista de Cañaveral de Pasiones decidió formalizar su testamento y firmar su voluntad anticipada.

" Yo opté porque a mí no me enchufen, a mí no me reavivan, a mí a mí déjenme partir en paz, que la vida es para disfrutar, la vida es para vivirla y no es para que te anden llevando de un lado para el otro", dijo en entrevista para Sale el sol, transmitida el pasado 28 de enero.

Con 60 años recién cumplidos, Soler expresó una nueva conciencia sobre el paso del tiempo, señalando que a su edad se comprende que cada jornada no es un día más, sino "un día menos de vida".

"Yo creo que todos tenemos que tener muy en orden la vida. Hoy, ya la edad que tengo, acabo de cumplir 60 años. Sí te entra la conciencia de que ya no es que te queda un un día más de vida, es un día menos de vida. Entonces, vas haciendo las cosas que como se tienen que hacer. Septiembre, día de es el mes de los testamentos y también de voluntades anticipadas", explicó.

Juan Soler tuvo susto por un problema de salud

Esta decisión surge a raíz de un fuerte incidente de salud que el actor vivió mientras grababa un reality show en Colombia. Soler explicó que sufrió un cuadro de burnout o fatiga crónica debido al exceso de esfuerzo físico.

Juan terminó hospitalizado por el desgaste: "Le puse demasiada demasiada galleta, pero ya a mi edad ya las galletas ya son de cereal y el cuerpo lo cobró", comentó el actor, quien tuvo que abandonar la competencia en la etapa final por recomendación médica. Aunque confesó que "realmente me asusté mucho", celebró que el evento no pasara de eso.

