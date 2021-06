Juan Rivera responde por la auditoria a Jenni Rivera Enterprises: quién la ordenó y qué opina Rosie

"Hay muchas cosas en las que yo no me he querido involucrar, yo trabajo para mi hermana Jenni, me dedicó a la producción de música, a muchas cosas, pero yo nunca fui a esa junta del testamento, porque en realidad no me interesaba estar ahí. La que lleva eso es mi hermanita Rosie y se le confía plenamente en eso a ella", mencionó Juan Rivera. “A lo que yo sé, Chiquis quedó fuera, más yo nunca he leído o se me ha leído el testamento”.