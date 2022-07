Juan Osorio habló del romance de Niurka y Juan Vidal: esto le desea a su exesposa

A finales de los noventa e inicios de la década del 2000, Niurka y Juan Osorio disfrutaron de un romance que tuvo como fruto el nacimiento de su hijo Emilio. No obstante, tras su divorcio, el escándalo caracterizó su relación.

Afortunadamente, hace unos años, la expareja limó asperezas y el vínculo que ahora comparten es mucho más cordial, lo cual ha permitido que, en repetidas ocasiones, tanto la actriz como el productor de telenovelas se expresen positivamente del otro.

En este sentido, se distingue la reciente reacción de Juan Osorio al nuevo romance de su exesposa con Juan Vidal, actor de 'Mi marido tiene familia' (la cual puedes ver gratis en ViX)

Juan Osorio reaccionó al romance de Niurka y Juan Vidal con buenos deseos



El 21 de julio de 2022, mientras su hijo Emilio Osorio anunciaba que ya no volvería a trabajar con su padre, el productor de telenovelas fue abordado por el reportero Edén Dorantes.

Durante su amena plática, Juan Osorio fue cuestionado sobre qué piensa del romance de Niurka y Juan Vidal, y el productor no dudó en expresar sus buenos deseos para su exesposa.

“Le deseo de todo corazón a Niurka que tenga una pareja que la valore... Le deseo que le vaya muy bien por una razón, como sea en esta vida, no puedes estar solo.

En esta vida hay que tener alguien que te apoye, que vea por ti, que te apapache. Lo estoy viviendo [con Eva Daniela] y es lo mismo que le deseo a ella, que tenga este privilegio"



Osorio, quien mantiene una relación con la actriz Eva Daniela desde el 2021, aprovechó para destacar algunas de las cualidades que admira de Niurka, como el hecho de que sea una “mujer guerrera, peleonera, con carácter”.

Además, advirtió que espera que la persona que esté con ella pueda realmente conocerla.

“Que se den cuenta que ese ser humano sin el marco de la vedette, de la mujer escándalo, de verdad tiene unos grandes sentimientos. Es una gran mamá, ha formado a sus hijos”.

Juan Osorio señaló que Niurka jamás aceptaría malos tratos de una pareja



El reportero Dorantes también le preguntó a Juan qué opina sobre el hecho que la nueva pareja de Niurka sea Juan Vidal, quien ha sido señalado por Cynthia Klitbo como un nombre que se expresa con misoginia y un 'chichifo' (expresión mexicana que se refiere a una persona que solo busca obtener beneficios materiales en una relación).

Osorio no tenía conocimiento de estas declaraciones de Klitbo y procuró mantenerse al margen de esta polémica. Sin embargo, destacó Niurka nunca aceptaría malos tratos.

“Yo creo que, con respecto a no hacer hincapié en ese tipo de comentarios, yo creo que Niurka es una gran mujer y sabe perfectamente poner los límites. Y que no se le ocurra a hacer eso, porque lo va a mandar a la chi…. Pero directito. Niurka no permite eso, no se presta para eso”.



Asimismo, señaló que la vedette tiene el apoyo de dos hijos varones, Quico y Emilio, ante cualquier problema que pudiera presentarse.

“Yo creo que a Niurka también la respaldan dos hijos varones, que son Quico y Emilio. Además, cuando Emilio pone su carácter ¡Aguas!”



Por otro lado, el productor de telenovelas explicó que, en su relación profesional con Vidal, nunca tuvo quejas del actor.

“Conozco a Juan, es un hombre trabajador. Es un hombre que a mi nunca me falló. Profesional, lo que yo le pedía como actor, me lo daba”.



La entrevista de Juan Osorio con Edén Dorantes fue compartida por Niurka en Instagram, red social en donde también mostró su afecto hacia el productor. “Siempre los mejores deseos @juanosorio.oficial ✨ bendiciones siempre”, escribió.