Juan Luis Guerra despide conmovido a Rubby Pérez en su velorio y hace petición

Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Juan Luis Guerra acudió este jueves 10 de abril al último adiós para Rubby Pérez, quien perdió la vida este martes tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Mientras el velorio se llevaba a cabo, el intérprete compartió su sentir para la cámara de Tony Dandrades, colaborador de Primer Impacto y allegado al fallecido artista.

“Rubby fue un artista admirable, la voz más hermosa del merengue, buen amigo y compañero, y siempre sonriente”, dijo visiblemente conmovido.

Juan Luis Guerra pide al Señor por la familia de Rubby Pérez

En medio del velorio a Rubby Pérez, Juan Luis Guerra manifestó su anhelo para los seres queridos de la estrella dominicana, quienes sufren por su partida.

“Que la paz del Señor… llene, se derrame sobre todos sus familiares, sobre el país”, expresó el intérprete de ‘Te regalo una rosa’.

Además, comentó que, a su consideración, su colega “ha llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que disfruta de su presencia y de su gozo en estos momentos”.

Juan Luis Guerra lució conmovido al hablar de Rubby Pérez en su velorio. Imagen Tony Dandrades/Instagram

Previamente, por medio de Instagram, el llamado ‘Rey de la bachata’ emitió un mensaje tras conocerse que Pérez había muerto.

“¡Has llegado a la presencia del Señor Jesús, querido y admirado Rubby Pérez! Dios derrame fortaleza y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, sobre tus familiares y amigos”, anotó en un ‘post’.

En imágenes compartidas hoy por El Gordo y La Flaca y Despierta América, se puede apreciar que Guerra se encontraba afectado durante la ceremonia fúnebre.

Juan Luis Guerra en el velorio de Rubby Pérez. Imagen Despierta América/El Gordo y La Flaca/Instagram

Rubby Pérez perdió la vida tras no ser rescatado

De acuerdo con información compartida por Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, él quedó debajo de los escombros del antro.

“Cuando él entró todo empezó a desplomarse […] Todo le cayó encima, ya no lo vi más”, externó a Lourdes Stephen la mañana de este 10 de abril.

“Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó, entonces otra viga agarró a mi esposo por acá y le cayó encima, lo tenía aplastado”, añadió.

Aunque personal de rescate trabajó en el lugar, la estrella no pudo ser encontrada a tiempo. Su deceso se informó horas más tarde de que ocurriera el percance.