Rubby Pérez

Juan Luis Guerra despide conmovido a Rubby Pérez en su velorio y hace petición

Juan Luis Guerra asistió al último adiós que le brindaron a Rubby Pérez, quien murió trágicamente el pasado martes. Ahí, el cantante manifestó su sentir por el artista, quien tenía 69 años.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Hija de Rubby Pérez vio el instante en que una viga cayó sobre su padre: por esta razón él no se percató

Juan Luis Guerra acudió este jueves 10 de abril al último adiós para Rubby Pérez, quien perdió la vida este martes tras el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, República Dominicana.

Mientras el velorio se llevaba a cabo, el intérprete compartió su sentir para la cámara de Tony Dandrades, colaborador de Primer Impacto y allegado al fallecido artista.

PUBLICIDAD

“Rubby fue un artista admirable, la voz más hermosa del merengue, buen amigo y compañero, y siempre sonriente”, dijo visiblemente conmovido.

Juan Luis Guerra pide al Señor por la familia de Rubby Pérez

En medio del velorio a Rubby Pérez, Juan Luis Guerra manifestó su anhelo para los seres queridos de la estrella dominicana, quienes sufren por su partida.

Más sobre Rubby Pérez

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza
2 mins

Dueños de discoteca en la que murió Rubby Pérez quedan en libertad tras millonaria fianza

Univision Famosos
¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde
1:00

¿Hija de Rubby Pérez recibió miles de dólares del dueño donde murió el cantante? Ella responde

Univision Famosos
Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria
1 mins

Hijas de Rubby Pérez piden prisión para propietarios del Jet Set y esta cantidad millonaria

Univision Famosos
Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”
1:07

Ex de Rubby Pérez rompe el silencio y esto responde a hija del cantante tras decir que le hizo “daño”

Univision Famosos
Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia
1:11

Aparecen dos presuntos hijos no reconocidos de Rubby Pérez: advierten que reclamarán herencia

Univision Famosos
Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 
1:18

Surge video inédito del momento del desplome del techo en concierto de Rubby Pérez: esto revela 

Univision Famosos
"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre
10 fotos

"Me dejaron sola": hija de Rubby Pérez manda triste mensaje a casi un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre
1:13

Zulinka anuncia debut de Los Hijos de Rubby Pérez a menos de un mes de la muerte de su padre

Univision Famosos
¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró
1:29

¿Rubby Pérez tenía una prótesis en la pierna? El mismo cantante lo aclaró

Univision Famosos
¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio
2 mins

¿Expelotero dijo que fiesta en el Jet Set donde murió sería la última?: su viuda rompe el silencio

Univision Famosos

“Que la paz del Señor… llene, se derrame sobre todos sus familiares, sobre el país”, expresó el intérprete de ‘Te regalo una rosa’.

Además, comentó que, a su consideración, su colega “ha llegado a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y que disfruta de su presencia y de su gozo en estos momentos”.

Juan Luis Guerra lució conmovido al hablar de Rubby Pérez en su velorio.
Juan Luis Guerra lució conmovido al hablar de Rubby Pérez en su velorio.
Imagen Tony Dandrades/Instagram

Previamente, por medio de Instagram, el llamado ‘Rey de la bachata’ emitió un mensaje tras conocerse que Pérez había muerto.

“¡Has llegado a la presencia del Señor Jesús, querido y admirado Rubby Pérez! Dios derrame fortaleza y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, sobre tus familiares y amigos”, anotó en un ‘post’.

En imágenes compartidas hoy por El Gordo y La Flaca y Despierta América, se puede apreciar que Guerra se encontraba afectado durante la ceremonia fúnebre.

Juan Luis Guerra en el velorio de Rubby Pérez.
Juan Luis Guerra en el velorio de Rubby Pérez.
Imagen Despierta América/El Gordo y La Flaca/Instagram

Rubby Pérez perdió la vida tras no ser rescatado

De acuerdo con información compartida por Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, él quedó debajo de los escombros del antro.

“Cuando él entró todo empezó a desplomarse […] Todo le cayó encima, ya no lo vi más”, externó a Lourdes Stephen la mañana de este 10 de abril.

“Esa imagen no se borra de mi cabeza, yo vi cuando le cayó la viga y me lo aplastó, entonces otra viga agarró a mi esposo por acá y le cayó encima, lo tenía aplastado”, añadió.

PUBLICIDAD

Aunque personal de rescate trabajó en el lugar, la estrella no pudo ser encontrada a tiempo. Su deceso se informó horas más tarde de que ocurriera el percance.

Video Féretro de Rubby Pérez llega a su funeral: familiares están “muy afectados” ante despedida
Relacionados:
Rubby PérezJuan Luis GuerraMuertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD