José Ron

José Ron y su papá son idénticos y estas fotos lo prueban

El actor compartió una serie de imágenes junto a don Jacinto Ron, a quien Mariana Seoane no dudó en llamar “suegro”.

Univision picture
Por:Univision
Video José Ron aclara si ya hay un nuevo romance en su vida: "El amor no tiene edad"

Con motivo del cumpleaños de su padre, don Jacinto Ron Rodríguez, José Ron compartió una serie de fotografías familiares, con las cuales se evidencia que es idéntico a él.

A través de su cuenta de Instagram, el actor de ‘El gallo de oro’ (serie que puedes ver en ViX) felicitó al patriarca de su familia con un breve mensaje, en el que también sugirió se refirieran a él como “suegro”.

“¿Ya felicitaron a su suegro? ¡Feliz cumple a mi Jefeson! Te amo Pa”, escribió el actor este 6 de marzo.

Así felicitó José Ron a su papá en su cumpleaños.
Así felicitó José Ron a su papá en su cumpleaños.
Imagen José Ron / Instagram


Ante la petición expresa del originario de Guadalajara, Jalisco, Mariana Seoane y Verónica Jaspeado no dudaron en llamar “suegro” al padre del actor. Kimberly Dos Ramos, Eva Cedeño y Arleth Terán fueron otras actrices que se sumaron a las felicitaciones.

¿Como gotas de agua?: las fotos que prueban su parecido

Además de las felicitaciones que aparecieron al pie de la publicación de José Ron, algunos de los internautas destacaron el parecido entre padre e hijo. El actor heredó el color de ojos de don Jacinto, un tono entre azulado y verdoso.

Prueba de ello también son las fotografías que José Ron publicó en Instagram en 2021, con las que demostró que tenía un gran parecido con él.

Don Jacinto es papá de José Ron.
Don Jacinto es papá de José Ron.
Imagen José Ron / Instagram


La sonrisa, la estatura y hasta la forma de las cejas son rasgos que el intérprete de 42 años también habría heredado de su progenitor.

