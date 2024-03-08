José Ron cambia de look radicalmente para ser pareja de Ariadne Díaz: así se ve ahora

Video José Ron aclara si ya hay un nuevo romance en su vida: "El amor no tiene edad"

Luego de anunciar que será pareja de su exnovia Ariadne Díaz en la nueva telenovela de Rosy Ocampo, la cual llevará por nombre ‘Papás de conveniencia’, José Ron se sometió a un radical cambio de look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el galán de televisión compartió varias fotografías en las que dejó ver que transformó su image. Luego de meses de lucir el pelo largo, decidió contárselo.

“ Me despido dignamente de mi pelo, que lo disfruté mucho. Gracias por tanto”, señaló como descripción de la imagen, en la que lució por última vez el pelo largo.

A los pocos minutos, José Ron mostró todo el cabello que le cortaron y en otra publicación presumió su nueva imagen.

En la publicación, el actor de 42 años aparece con el torso desnudo desde el gimnasio y luciendo su nuevo look.

José Ron muestra su radical transformación para telenovela con Ariadne Díaz Imagen Instagram José Ron

“Un poco de gym y foto motivadora… Te dejo un beso (la luz me ayudó)”, precisó José Ron, consiguiendo que su retrato se viralizara en varias cuentas de clubs de fans, quienes se desvivieron en halagos para el histrión.

¿José Ron pone celoso a Marcus Ornellas por culpa de Ariadne Díaz?

El pasado 28 de febrero, Rosy Ocampo anunció que José Ron y Ariadne Díaz volverán a ser pareja, pero en la ficción, pues protagonizarán su nuevo proyecto.

“¡Atención a todos! Ariadne Díaz y José Ron son la pareja protagonista de nuestra próxima producción original ‘Papás Por Conveniencia’. Prepárense para una montaña rusa de emociones y romance. ¡No se la pierdan!”, precisó la productora.

Los actores mostraron su emoción ante la noticia, lo cual provocó que sus fans recordaran que fueron pareja de 2013 a 2014 y que tan solo un año después ella comenzó un romance con Marcus Ornellas.

Ante la euforia desatada, el brasileño rompió el silencio y destapó si es verdad que siente celos de José Ron o si le molesta que sea pareja de Ariadne Díaz.