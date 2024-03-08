José Ron

José Ron cambia de look radicalmente para ser pareja de Ariadne Díaz: así se ve ahora

El actor compartió varias fotos luego de que Marcus Ornellas habló de él y su relación con su prometida.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video José Ron aclara si ya hay un nuevo romance en su vida: "El amor no tiene edad"

Luego de anunciar que será pareja de su exnovia Ariadne Díaz en la nueva telenovela de Rosy Ocampo, la cual llevará por nombre ‘Papás de conveniencia’, José Ron se sometió a un radical cambio de look.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el galán de televisión compartió varias fotografías en las que dejó ver que transformó su image. Luego de meses de lucir el pelo largo, decidió contárselo.

PUBLICIDAD

Me despido dignamente de mi pelo, que lo disfruté mucho. Gracias por tanto”, señaló como descripción de la imagen, en la que lució por última vez el pelo largo.

A los pocos minutos, José Ron mostró todo el cabello que le cortaron y en otra publicación presumió su nueva imagen.

Más sobre José Ron

José Ron está de luto: muere su abuela y comparte emotivo video junto a ella
0:54

José Ron está de luto: muere su abuela y comparte emotivo video junto a ella

Univision Famosos
José Ron confirma relación con actriz de Amor Amargo: las románticas fotografías juntos
2 mins

José Ron confirma relación con actriz de Amor Amargo: las románticas fotografías juntos

Univision Famosos
‘Hijo’ de José Ron está hospitalizado: lo que se sabe de su salud
2 mins

‘Hijo’ de José Ron está hospitalizado: lo que se sabe de su salud

Univision Famosos
¿José Ron y Ariadne Díaz fueron novios? El historial amoroso del guapo actor
4 mins

¿José Ron y Ariadne Díaz fueron novios? El historial amoroso del guapo actor

Univision Famosos
Marcus Ornellas reacciona en vivo a beso de Ariadne Díaz con su ex José Ron: ¡no se guarda nada!
0:51

Marcus Ornellas reacciona en vivo a beso de Ariadne Díaz con su ex José Ron: ¡no se guarda nada!

Univision Famosos
Ariadne Díaz responde si se besó con su ex José Ron por las “infidelidades” de Marcus Ornellas
0:57

Ariadne Díaz responde si se besó con su ex José Ron por las “infidelidades” de Marcus Ornellas

Univision Famosos
Ariadne Díaz rompe el silencio sobre el polémico beso con su ex José Ron ante los ojos de todos
0:54

Ariadne Díaz rompe el silencio sobre el polémico beso con su ex José Ron ante los ojos de todos

Univision Famosos
José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz
3 mins

José Ron confiesa si Marcus Ornellas le reclamó por besar apasionadamente a Ariadne Díaz

Univision Famosos
¿José Ron es fan de la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? El actor le da apasionado beso
1:05

¿José Ron es fan de la relación de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas? El actor le da apasionado beso

Univision Famosos
Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video
0:58

Sofía Castro se casa y así fue el 'pachangón' de su boda lleno de famosos: video

Univision Famosos

En la publicación, el actor de 42 años aparece con el torso desnudo desde el gimnasio y luciendo su nuevo look.

José Ron muestra su radical transformación para telenovela con Ariadne Díaz
José Ron muestra su radical transformación para telenovela con Ariadne Díaz
Imagen Instagram José Ron

“Un poco de gym y foto motivadora… Te dejo un beso (la luz me ayudó)”, precisó José Ron, consiguiendo que su retrato se viralizara en varias cuentas de clubs de fans, quienes se desvivieron en halagos para el histrión.

¿José Ron pone celoso a Marcus Ornellas por culpa de Ariadne Díaz?

El pasado 28 de febrero, Rosy Ocampo anunció que José Ron y Ariadne Díaz volverán a ser pareja, pero en la ficción, pues protagonizarán su nuevo proyecto.

“¡Atención a todos! Ariadne Díaz y José Ron son la pareja protagonista de nuestra próxima producción original ‘Papás Por Conveniencia’. Prepárense para una montaña rusa de emociones y romance. ¡No se la pierdan!”, precisó la productora.

Los actores mostraron su emoción ante la noticia, lo cual provocó que sus fans recordaran que fueron pareja de 2013 a 2014 y que tan solo un año después ella comenzó un romance con Marcus Ornellas.

Ante la euforia desatada, el brasileño rompió el silencio y destapó si es verdad que siente celos de José Ron o si le molesta que sea pareja de Ariadne Díaz.

Cero celoso. Ron es amigo, fuimos vecinos y nada que ver. La verdad es que nosotros somos amigos”, detalló este 7 de marzo al programa Hoy.

Relacionados:
José RonAriadne DiazFamososCelebridadesPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD