José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa reacciona a supuesta agresión del esposo de Maribel Guardia a su hermano

José Manuel Figueroa se pronunció ante las acusaciones a Marco Chacón por un supuesto altercado con Julián Figueroa. Además, compartió qué es lo que le desea a la actriz y a su exnuera, Imelda Garza-Tuñón.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Esposo de Maribel Guardia responde a acusación sobre testamento “falso” de Julián Figueroa

José Manuel Figueroa reaccionó al informe de que supuestamente Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, agredió al difunto hijo de la actriz, Julián Figueroa.

Este 3 de abril, el medio hermano del fallecido compositor fue interrogado por la prensa mexicana sobre la delicada situación.

“Yo sé que Marco siempre buscó por el bien de Julián. Sé que Maribel también, y sé que Imelda [Garza-Tuñón] también”, dijo a Despierta América.

Ante la pregunta expresa de si “cree capaz” a Chacón de cometer los actos de los que lo acusan, el hijo de Joan Sebastian replicó: “Bueno, esas preguntas ya vienen de más”.

Lo que habría desatado "violencia" entre Julián Figueroa y Marco Chacón

Fue este 1 de abril que el abogado Antonio Lozano, quien forma parte del equipo legal de Imelda, viuda de Julián, indicó que este habría tenido un enfrentamiento con su padrastro luego de solicitar mayor autonomía.

“[Hubo problemas] cuando vivían en la casa de la señora Maribel con su esposo. Hubo violencia entre ellos… entre Julián y el señor Chacón”, dijo en entrevista para ‘De primera mano’.

“Está asentado ahí en una demanda, por la narración que nosotros recibimos y hubo una petición de Julián de que le permitieran que las decisiones las tomaran ellos como matrimonio”, agregó.

El licenciado puntualizó que, según la versión que Garza-Tuñón dio a las autoridades, supuestamente sí hubo agresiones en el desencuentro de Figueroa y Marco.

“Había un control absoluto de ingresos, egresos y de todo tipo. Cuando Julián pide que se respete un poco esto, se genera un altercado y se genera violencia”, señaló.

“[El señor Chacón golpea a Julián] sí, según nos cuentan”, añadió, detallando que el marido de Maribel administraba “el dinero” del artista.

¿José Manuel Figueroa paga los abogados a Imelda Garza-Tuñón?

Adentrándose en la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Garza-Tuñón debido al cuidado del hijo de Julián Figueroa, José Manuel Figueroa apoyó la idea de que no deberían involucrarlo.

Esto surgió a raíz de que le comentaron que llegó a especularse que él pagaba a los representantes legales de la joven bailarina.

“Es una traición a la ideología de mi padre, de cómo pensaba, de cómo veía la vida, el utilizar las cámaras para hacerte publicidad ante una situación tan dolorosa”, replicó.

“Entonces, condeno rotundamente a cualquier hermana, tío, sobrina, prima que utilice a los medios de comunicación para hacerse publicidad en este momento”, sumó.

Finalmente, él aseveró que a Maribel e Imelda “les desea lo mejor”: “Que se solucione rápido y les mando un beso a las dos, y al niño también”.

Video Abogada niega que el esposo de Maribel Guardia sea heredero de Joan Sebastian
Relacionados:
José Manuel FigueroaJulián FigueroaMarco ChacónMaribel GuardiaPolémicas de famosos

