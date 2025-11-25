José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habla tras ser expulsado de avión: “Me sentí humillado”

Video Revelan por qué expulsaron a ‘El Puma’ de un avión: ¡el piloto lo bajó!

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ rompió el silencio sobre el video viral en el que es expulsado de un avión tras un altercado con los tripulantes de una aeronave de Quito, Ecuador.

El cantante brindó su versión de los hechos a través de un video que publicó en Instagram, donde aseguró haberse sentido “humillado”.

“Me ha sucedido algo que jamás pensé que me sucedería en mi vida. Yo terminé de cantar en Quito, un show hermoso (…), después de ese show que fue espectacular uno no duerme, pasa casi todas las noches sin dormir porque había que ir a las 5 de la mañana al aeropuerto”, relató este 25 de noviembre.

De acuerdo con el intérprete, de 82 años, fue un bolso de medicinas lo que originó el conflicto con la tripulación de vuelo.

“Siempre viajo con un bolso donde llevo medicinas y sé que hay muchas personas trasplantadas que viajan que llevan medicinas (…), la gente cree que es otra cosa, pero son medicinas y sé que en el primer asiento no puedes llevar nada en la mano. Meto ese bolso debajo del asiento, pero llega el jefe de cabina, que se llama Ángel Coronado, y me dice que no puede estar abajo y le digo que tengo medicinas ahí, me puede pasar cualquier cosa (…), accedo, le doy el bolso para que lo ponga arriba y ya estaba todo resuelto (…), está pasando otra asistente y me escucha decir que es un acto muy tonto, la palabra fue ‘pen**jo’, una cosa muy simple, y va y le dice que le estoy hablando peste de él”, relató.

“Y él me dice que va a hablar con el capitán para ver si me botan del avión. Va a hablar con el capitán (…), le cuenta la cosa, voy a hablar con el capitán y me dice: ‘No me diga nada a mí, ellos son los que resuelven’. Voy y les pido disculpas, tres veces les pedí disculpas, me humillé (…), yo le digo a la gente del avión que me están sacando del avión y no sé por qué”, continuó y resaltó que fue en ese instante cuando le pidieron que bajara del avión.

“El capitán dio un grito tan fuerte que en el oído derecho siento un silbido. Me echaron como un delincuente (…), me sentí humillado (…), fuimos a un hotel de nuevo a descansar y en la noche salió el avión, como a las 12 de la noche”, sentenció.

El video viral de 'El Puma'

De acuerdo con el video viral de ‘El Puma’ que circula en redes, en las imágenes se puede ver en instante en que el cantante habla a los pasajeros sobre el incidente mientras el piloto le exige, con tono fuerte, que se baje del avión.

La periodista Jessica Rodríguez reportó, en Despierta América este 25 de noviembre, que lo sucedido con José Luis Rodríguez se habría tratado de un malentendido que escaló.

“Según testigos, el cantante no entendió que la tripulación le decía que acomodara bien su equipaje y por esta disputa terminó expulsado de la nave por el mismísimo piloto".