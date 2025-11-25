Jose Luis Rodriguez

José Luis Rodríguez 'El Puma' es bajado de un avión tras presunto altercado: lo que se sabe

'El Puma' fue bajado de un avión en Ecuador por el piloto, tras un supuesto altercado con la tripulación. En las imágenes virales, se escucha al cantante decir que "no se siente bien".

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Hija de ‘El Puma’ teme que “Dios lo llame’ y no puedan reconciliarse: le manda mensaje

José Luis Rodríguez 'El Puma' fue bajado de un avión de la aerolínea American Airlines en Quito, Ecuador, que tenía como destino Miami, tras un presunto altercado con los tripulantes de la aeronave antes del despegue el 24 de noviembre.

En las imágenes que circulan en redes sociales, se aprecia cómo el cantante, de 82 años, les habla a los pasajeros sobre los supuestos reclamos de los tripulantes, mientras el piloto le exige, con tono fuerte, que se baje del avión.

" No me siento bien y, de parte de la tripulación, no me dejan estar acá. Es la primera vez en mi vida…", dice 'El Puma' mientras el piloto lo interrumpe: "¡Desembarque de mi avión ahorita! No puede hacer esto delante de todos, usted estaba muy grosero con nuestros tripulantes".

¿Por qué bajaron a José Luis Rodríguez 'El Puma' del avión?

De acuerdo con información que Jessica Rodríguez reportó en Despierta América este 25 de noviembre, todo se habría tratado de un malentendido que escaló.

"Según testigos, el cantante no entendió que la tripulación le decía que acomodara bien su equipaje y por esta disputa terminó expulsado de la nave por el mismísimo piloto".

Jessica también mencionó que Beatriz Parga, exmánager del cantante, explicó que "el pasajero que viajaba al lado de 'El Puma', se molestó por el maletín que él traía y este tiene la medicina que tiene que utilizar después del doble trasplante pulmonar (al que fue sometido en 2017), y se lo comunicó la tripulación".

Sin embargo, en otros medios de comunicación como El Clarín, se explica que el cantante habría colocado "su maleta en un compartimento alejado de su asiento. La tripulación y un pasajero solicitaron que lo moviera", sin presuntamente obtener respuesta de parte de 'El Puma' argumentando que "no se sentía bien" y que el equipaje contenía medicina esencial.

Según Despierta América, la producción intentó contactar al cantante para obtener su declaración, pero no habrían obtenido respuesta.

Relacionados:
Jose Luis RodriguezEcuadorCelebridadesFamosos

