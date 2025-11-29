Otra hija de 'El Puma' arremete contra la esposa del cantante: "¡La primogénita es importante!"

Video No se deja: hija de ‘El Puma’ le contesta a la esposa del cantante tras duro mensaje por TV

Carolina Pére le respondió a Liliana Morillo, la hija de su esposo José Luis Rodríguez 'El Puma', a través del programa ¡Siéntese Quien Pueda! por cuestionar "dónde estaba la familia" de su padre al momento del incidente que tuvo en el avión. Ahora es Lilibeth Morillo, la segunda hija del venezolano, quien arremete contra su madrastra.

En un video donde Liliana canta música ranchera durante los ensayos para su próxima presentación, la hija de 'El Puma' y Lila Morillo escribió su "opinión de lo sucedido" en Instagram.

"Solo cenizas quedan de lo que fue tu amor… para mí… para Dios y para muchos, mi hermana, ¡la primogénita es importante! ¡Así de simple!", se lee al inicio del mensaje.

Sin mencionar nombres, Lilibeth señaló a la esposa de su padre de ser la causante de la ruptura familiar.

"¡Todo cae por su propio peso! Quedó más que evidenciado ante el mundo quién fue la causante y procuró siempre la división (…) La importante Liliana Morillo, mi hermana. Por cierto… ¿canta bello o no?... y ¡mamá ni se diga!", sentenció.

Lilibeth Morillo responde a Carolina Pérez, esposa de su padre, José Luis Rodríguez 'El Puma'. Imagen Lilibeth Morillo/Instagram

El enfrentamiento entre la esposa y la hija de 'El Puma'

Luego de darse a conocer que José Luis Rodríguez había sido bajado de un avión, Liliana Morillo cuestionó en redes por qué su padre estaba solo.

"¿Puma qué haces viajando solo y de esa forma?, ¿Dónde está tu familia?".

El 26 de noviembre la presentadora de ¡Siéntese Quien Pueda!, Kerly Ruiz, leyó el mensaje con el que Carolina Pérez le respondió a la hija de su esposo.

" Me vale lo que opines de nuestra familia, para nosotros tú no eres importante, realmente nosotros somos una familia muy unida. 'El Puma' estaba trabajando y lo que debería preocuparte a ti es la salud de tu padre que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado", finalizó.

Liliana Morillo no se quedó callada y en el mismo show le respondió con un mensaje que leyó Carolina Sandoval 'La Venenosa'.

"Mi único pendiente es que 'El Puma' esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esta página, es hora de que se pongan para eso", menciona.