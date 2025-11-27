¡Esposa de 'El Puma' y Liliana Morillo se enfrentan tras polémica del avión!: "No eres importante"

Video Esposa de ‘El Puma’ le responde a la hija del cantante tras reclamo por escándalo en avión

Carolina Pérez, esposa de José Luis Rodríguez 'El Puma', respondió a la reacción de Liliana Rodríguez Morillo, una de las hijas del cantante, quien cuestionó en redes sociales el porqué su padre estaba solo al momento del incidente en el avión. Por su parte, ella no se quedó callada y le envió un mensaje a su madrastra.

"Puma, ¿qué haces viajando solo y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?", se lee en el mensaje de Liliana retomado por el show ¡Siéntese Quien Pueda!

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la esposa de 'El Puma'?

En la emisión del 26 de noviembre del programa de Univision, la presentadora Kerly Ruiz leyó el mensaje con el que Carolina Pérez le respondió a la hija de su esposo.

" Me vale lo que opines de nuestra familia, para nosotros tú no eres importante, realmente nosotros somos una familia muy unida", dice al inicio.

La exmodelo cubana explica que " 'El Puma' estaba trabajando y lo que debería preocuparte a ti es la salud de tu padre que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado", finalizó.

Liliana Morillo no se quedó callada

La primogénita de José Luis Rodríguez reaccionó al mensaje de Carolina Pérez y fue 'La Venenosa' quien leyó la contestación en ¡Siéntese Quien Pueda!

"Mi único pendiente es que 'El Puma' esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esta página, es hora de que se pongan para eso", menciona.

También lamentó que ella no puede hacer nada para cuidarlo "porque Dios y él no quieren", sentenció.

Liliana Morillo y su hermana Lilibeth han estado alejadas de su papá desde hace más de tres décadas, debido a que sus padres se separaron. Ellas alegan indiferencia y "abandono" de parte del cantante tras su boda con Carolina Pérez.

Por su parte, 'El Puma' reclama que sus hijas no aceptaron a su nueva familia y asegura que su distanciamiento fue voluntario.