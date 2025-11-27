Jose Luis Rodriguez

¡Esposa de 'El Puma' y Liliana Morillo se enfrentan tras polémica del avión!: "No eres importante"

Carolina Pérez, esposa de José Luis Rodríguez, respondió el comentario que Liliana Morillo hizo en redes sobre el incidente de su padre en el avión. La hija de 'El Puma' tampoco se quedó callada y así respondió.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Esposa de ‘El Puma’ le responde a la hija del cantante tras reclamo por escándalo en avión

Carolina Pérez, esposa de José Luis Rodríguez 'El Puma', respondió a la reacción de Liliana Rodríguez Morillo, una de las hijas del cantante, quien cuestionó en redes sociales el porqué su padre estaba solo al momento del incidente en el avión. Por su parte, ella no se quedó callada y le envió un mensaje a su madrastra.

"Puma, ¿qué haces viajando solo y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?", se lee en el mensaje de Liliana retomado por el show ¡Siéntese Quien Pueda!

PUBLICIDAD

¿Qué dijo la esposa de 'El Puma'?

En la emisión del 26 de noviembre del programa de Univision, la presentadora Kerly Ruiz leyó el mensaje con el que Carolina Pérez le respondió a la hija de su esposo.

Más sobre Jose Luis Rodriguez

Esposa de ‘El Puma’ le responde a la hija del cantante tras reclamo por escándalo en avión
1:00

Esposa de ‘El Puma’ le responde a la hija del cantante tras reclamo por escándalo en avión

Univision Famosos
Hija mayor de 'El Puma' reacciona y le reclama tras ser expulsado de avión: "¿Dónde está tu familia?"
0:54

Hija mayor de 'El Puma' reacciona y le reclama tras ser expulsado de avión: "¿Dónde está tu familia?"

Univision Famosos
José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habla tras ser expulsado de avión: “Me sentí humillado”
3 mins

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ habla tras ser expulsado de avión: “Me sentí humillado”

Univision Famosos
José Luis Rodríguez 'El Puma' es bajado de un avión tras presunto altercado: lo que se sabe
2 mins

José Luis Rodríguez 'El Puma' es bajado de un avión tras presunto altercado: lo que se sabe

Univision Famosos
Cuerpo de 'El Puma Jr.' no ha podido ser sepultado: revelan la razón y dónde está
1:03

Cuerpo de 'El Puma Jr.' no ha podido ser sepultado: revelan la razón y dónde está

Univision Famosos
Hijas de 'El Puma Jr.' hablan sobre la extraña muerte de su padre: aseguran que alguien le quitó la vida
0:57

Hijas de 'El Puma Jr.' hablan sobre la extraña muerte de su padre: aseguran que alguien le quitó la vida

Univision Famosos
¿José Luis Rodríguez ‘El Puma’ ya quiere que su hija Génesis se case y tenga hijos?
2 mins

¿José Luis Rodríguez ‘El Puma’ ya quiere que su hija Génesis se case y tenga hijos?

Univision Famosos
Hija mayor de 'El Puma' dice que "no" se siente "orgullosa" de llevar el apellido de su padre
3 mins

Hija mayor de 'El Puma' dice que "no" se siente "orgullosa" de llevar el apellido de su padre

Univision Famosos
Reportan supuesto robo del cuerpo de 'El Puma Junior' de una funeraria de Colombia
2 mins

Reportan supuesto robo del cuerpo de 'El Puma Junior' de una funeraria de Colombia

Univision Famosos
José Luis Rodríguez ‘El Puma’ reaparece tras la muerte de su supuesto hijo no reconocido
2 mins

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ reaparece tras la muerte de su supuesto hijo no reconocido

Univision Famosos

" Me vale lo que opines de nuestra familia, para nosotros tú no eres importante, realmente nosotros somos una familia muy unida", dice al inicio.

La exmodelo cubana explica que " 'El Puma' estaba trabajando y lo que debería preocuparte a ti es la salud de tu padre que en estos momentos está delicado, está agobiado, las redes sociales lo han alterado, lo han afectado, porque es una persona de edad y trasplantado", finalizó.

Liliana Morillo no se quedó callada

La primogénita de José Luis Rodríguez reaccionó al mensaje de Carolina Pérez y fue 'La Venenosa' quien leyó la contestación en ¡Siéntese Quien Pueda!

"Mi único pendiente es que 'El Puma' esté cuidado, atendido, respetado, amado y aplaudido. Si su familia no está en esta página, es hora de que se pongan para eso", menciona.

También lamentó que ella no puede hacer nada para cuidarlo "porque Dios y él no quieren", sentenció.

Liliana Morillo y su hermana Lilibeth han estado alejadas de su papá desde hace más de tres décadas, debido a que sus padres se separaron. Ellas alegan indiferencia y "abandono" de parte del cantante tras su boda con Carolina Pérez.

Por su parte, 'El Puma' reclama que sus hijas no aceptaron a su nueva familia y asegura que su distanciamiento fue voluntario.

Liliana Morillo así reaccionó al saber que su padre fue bajado de un avión.
Liliana Morillo así reaccionó al saber que su padre fue bajado de un avión.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!/Instagram
Relacionados:
Jose Luis RodriguezLiliana Rodríguez MorilloPolémicas de famososHijos de famososCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX