José Eduardo Derbez

¿El de los Derbez o el de Victoria Ruffo? Novia de José Eduardo dice cuál baby shower le gustó más

Paola Dalay lanzó un tajante mensaje al hablar de los baby shower para su bebé y publicó una foto de cómo será el cuarto de Tessa.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Valeria Contreras N..
Video Novia de José Eduardo Derbez revela el nombre completo de su hija y no lleva el apellido Derbez

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay han celebrado dos baby shower en honor a su hija Tessa. El primero fue organizado por los Derbez, mientras que el segundo estuvo a cargo de Victoria Ruffo.

Ahora, la futura mamá primeriza reveló cuál le gustó más.

Novia de José Eduardo Derbez hace confesión

Paola Dalay contestó algunas preguntas de sus seguidores de Instagram y eligió algunas que tienen que ver con los recientes festejos que le organizaron a su hija.

"¿Cuál fue tu baby shower favorito?", fue uno de los cuestionamientos que respondió la novia de José Eduardo el 9 de abril.

"¿Por qué insisten en comparar? Mis dos baby me han encantado, han sido diferentes, pero hermosos", aseveró Paola.

Novia de José Eduardo Derbez molesta por comparaciones de sus baby shower
Novia de José Eduardo Derbez molesta por comparaciones de sus baby shower
Imagen Instagram


La fiesta organizada por Victoria Ruffo estuvo llena de famosos, Marcus Ornellas, Ariadne Díaz, Grettell Valdez, Ana Martín, entre otros.

Tras poner punto final a las especulaciones y comparaciones entre las dos familias de su novio, Dalay reveló por qué decidió junto a José Eduardo tener solo un bebé.

“Porque las criaturas salen caras y es mucha responsabilidad, así que con una estamos perfectos”, compartió la joven, quien está ilusionada por recibir a ‘Uvita’, como le dice de cariño a su hija.

Así será la habitación de la hija de José Eduardo Derbez

Otra de las preguntas que contestó es relacionada sobre la habitación de Tessa: “¿Ya tienes pensado el diseño del cuarto de la princesa?”.

Aunque no reveló si ya comenzaron los preparativos del cuarto, sí dejó ver cómo desea que esté decorada y compartió una imagen donde se aprecia que tendrá tonos blancos, grises y rosas.

Así será el cuarto de la hija de José Eduardo Derbez
Así será el cuarto de la hija de José Eduardo Derbez
Imagen Instagram
Relacionados:
José Eduardo DerbezPaola Dalay González HernándezVictoria RuffoEugenio DerbezFamosas EmbarazadasTelenovelasNovelasHijos de famososCelebridadesFamosos

