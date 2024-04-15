José Eduardo Derbez

José Eduardo Derbez hace fiesta de cumpleaños con show de drag queen, ¿y Victoria Ruffo?

José Eduardo y su novia Paola Dalay organizaron una gran fiesta para celebrar sus cumpleaños, donde destacó la presencia de la drag queen Deborah 'La Grande'. Sin embargo, aparentemente, Victoria Ruffo brilló por su ausencia en el evento.

Video Victoria Ruffo derrocha y ‘tira la casa por la ventana’: así fue el ‘baby shower’ para José Eduardo

José Eduardo Derbez, quien recientemente celebró los primeros baby showers de su hija Tessa, volvió a organizar una gran celebración para conmemorar su cumpleaños número 32 el 14 de abril.

José Eduardo Derbez celebra su cumpleaños ¿fue Victoria Ruffo?

Paola Dalay, la novia del actor, reveló las primeras imágenes de la fiesta en su cuenta oficial de Instagram. Mostró detalles del evento, incluyendo la decoración en tonos negros, a través de fotos y videos compartidos por algunos invitados. La celebración contó con la presencia de la drag queen Deborah 'La Grande' y se destacaron dos pasteles de tres pisos cada uno, uno negro y otro blanco.

Así fue la fiesta de cumpleaños de José Eduardo Derbez
Imagen Instagram


Durante una sesión de preguntas y respuestas, Dalay reveló que la fiesta no solo fue para conmemorar el cumpleaños de José Eduardo Derbez, sino también al suyo.

Deborah 'La Grande' presentó su show en el cumpleaños de José Eduardo Derbez.
Imagen Deborah La Grande/Instagram

“Él cumple el 14 de abril y yo el 22 de marzo, pero decidimos festejar juntos”, detalló la modelo, quien durante la fiesta protagonizó varios besos con el actor y le dedicó un amoroso mensaje por su cumpleaños.

“Feliz cumpleaños a mi príncipe hermoso”, escribió junto a un emoji de corazón.

José Eduardo Derbez celebra su cumpleaños sin Victoria Ruffo
Imagen Instagram


A pesar de que las publicaciones mostraron a los invitados, ninguna de las imágenes incluyó a Victoria Ruffo, dejando incertidumbre sobre si la actriz fue invitada al evento o no.

Sin embargo, a pesar de su aparente ausencia en la celebración, la protagonista de telenovelas festejó el cumpleaños de su primogénito en Instagram. Compartió una foto de hace algunos años junto a José Eduardo Derbez.

Victoria Ruffo felicitó a su hijo José Eduardo Derbez en redes sociales.
Imagen Victoria Ruffo/Instagram

Novia de José Eduardo Derbez desata polémica por fiesta del actor

Mientras Paola Dalay compartía en redes sociales detalles de la espectacular fiesta que organizó para celebrar su cumpleaños y el de José Eduardo Derbez, uno de los videos que publicó generó controversia.

Algunos usuarios criticaron que el hijo de Victoria Ruffo moviera a Paola Dalay "de un lado a otro" mientras le cantaban las tradicionales 'Mañanitas'.

En respuesta a las críticas, Dalay defendió la situación, escribiendo: “Qué flojera que hasta un momento lindo lo vean mal, a todo le buscan”, acompañado de emojis de aburrimiento. Además, en la misma dinámica de Instagram, reiteró que su hija solo llevará un nombre, Tessa.

Novia de José Eduardo Derbez lo defiende
Imagen Instagram
