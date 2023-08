¿José Eduardo Derbez terminó con su novia? Aislinn Derbez se viraliza por su reacción

“Última foto que subo de nuestra historia (justo donde empezamos), quiero aclarar que no me arrepiento de nada en lo absoluto. Hoy decidimos que no era sano seguir juntos, mucha desconfianza e inseguridades que no nos dejaban ser felices. Los que me conocen en persona saben que soy de los que se enamoran con facilidad de alguien, o al menos eso yo creía, de mi parte estuve mal al sentirme así aunque no fue mi culpa del todo, tuvimos muchos errores y por eso decidimos terminar con esta bonita relación”, escribió el hijo de Victoria Ruffo.