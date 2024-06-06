Victoria Ruffo

Hija de José Eduardo Derbez saldrá del hospital con este outfit: ¿es el regalo de Victoria Ruffo?

Paola Dalay dejó en claro que su hija recién nacida no abandonará el nosocomio vestida de amarillo. La futura mamá ya prepara la maleta que llevará el día que nazca Tessa.

Elizabeth González
Video La reacción de Victoria Ruffo cuando le dicen que su nieta tiene la barba partida (‘el gen Derbez’)

En febrero pasado, Victoria Ruffo confesó que en cuanto supo que sería abuela fue a comprarle ropita a su nieta “para salir del hospital” o bien, para que fuera la “primera que se pusiera de recién nacida”.

Ahora que falta menos de un mes para el nacimiento de Tessa, Paola Dalay reveló el outfit con el que su hija saldrá del nosocomio.

“Ya voy a empezar con las maletas para el hospital. Voy a empezar con la de Tessa. La verdad no sé muy bien qué poner, pero he estado viendo algunos videos y a parte me estoy guiando con la lista que nos dio el hospital”, reveló en un video que publicó en Instagram este 5 de junio.

Los mamelucos que usará Tessa en el hospital.
Los mamelucos que usará Tessa en el hospital.
Imagen Paola Dalay / Instagram

La novia de José Eduardo Derbez mostró a detalle cada uno de los cambios de ropa que tendrá Tessa, dejando al descubierto el conjunto con el que abandonará el hospital, posiblemente el que Victoria Ruffo le obsequió hace unos meses.

“Me pidieron dos mamelucos o conjuntos, así que son estos con su gorrito y calcetines. Decidí poner un cambio más por cualquier cosa y este que es su outfit de salida con su gorrito también”, agregó.

Este es el conjunto con el que Tessa saldrá del hospital.
Este es el conjunto con el que Tessa saldrá del hospital.
Imagen Paola Dalay / Instagram


El conjunto al que se refirió Paola Dalay en su publicación es una prenda de la marca Dior. Es de color blanco y destaca por su estampado en forma de estrellas en tonos grises.

Por útlimo, la modelo, de 22 años, también mostró algunos de los pañaleros que usará Tessa, así como las tres cobijas que colocó en la maleta de la bebé.

“Me pidieron cuatro pañaleros y llevo de diferentes tamaños por cualquier cosa porque no sabemos de qué tamaño va a salir. Me pidieron tres cobijas y ya estoy empezando a guardar todo en bolsitas. Así queda la maleta de la criatura”, sentenció, haciendo énfasis en que Tessa “no va a salir de amarillo” del hospital.

Así quedó la maleta de Tessa.
Así quedó la maleta de Tessa.
Imagen Paola Dalay / Instagram


José Eduardo Derbez y Paola Dalay anunciaron que se convertirían en papás el 25 de enero de 2024. La noticia fue dada a conocer a través del canal de YouTube del actor, mientras que en su cuenta de Instagram compartió imágenes del ultrasonido de su bebé.

Tessa González González será el nombre que llevará la primera hija de José Eduardo Derbez, quien a su vez se convertirá en la primera nieta de Victoria Ruffo y la segunda para Eugenio Derbez.

