La hija de Jorge Salinas y Adriana Cataño habla de su "lindo" encuentro con los gemelos del actor

"Gabriella siempre me hace esa pregunta: ' Mami, dime la verdad ¿nunca pensaste en abortar?. Yo no me voy a poner triste mami, porque de pronto eso hubiera sido un pensamiento normal porque no tenías a mi papá contigo, ibas a ser madre soltera, era miedoso'. Y le dije 'no, nunca me pasó por mi mente abortar a mi hija'. Mi hija fue una bendición", mencionó la también actriz en la misma emisión de 'Ventaneando'.