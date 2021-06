Jorge Salinas habla de su "supuesta paternidad" de Valentina, la hija de Andrea Noli

Aunque en todos estos años el actor no ha reconocido públicamente a la hoy adolescente, este lunes 14 de junio, Salinas habló de que la nula convivencia es responsabilidad suya por no haber realizado "ningún acercamiento", pero también de la actriz, que tampoco lo ha intentado: "No ha habido de las dos partes. Ni ella como madre ni yo como el supuesto padre", dijo.