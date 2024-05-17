Jorge Salinas

Jorge Salinas se reúne con su ‘hijo’ 13 años después: presumen que harán telenovela juntos

Jorge Salinas se reencontró con Juan Bernardo Flores, quien fue su hijo en la telenovela ‘La que no podía amar’ a 13 años de la telenovela. Tras protagonizar un video, los actores anunciaron que trabajarán juntos.

Una de las telenovelas más exitosas de Jorge Salinas fue ‘La que no podía amar’, la cual protagonizó en 2011 junto a Ana Brenda y José Ron. Ahí, dio vida a 'Rogelio', papá del personaje de ‘Margarito’, interpretado por Juan Bernardo Flores.

Ahora a 13 años de su estreno, los actores se reencontraron y compartieron la reunión en redes sociales.

Así luce el ‘hijo’ de Jorge Salinas 13 años después

El encargado de mostrar el encuentro fue Juan Bernando Flores, quien a través de su cuenta oficial de Instagram compartió un video y varias fotografías, presumiendo su emoción de reunirse con Jorge Salinas después de tantos años.

En las imágenes, 'padre' e 'hijo' protagonizaron un efusivo abrazo y dieron a conocer que a 13 años de su primera telenovela juntos, volverán a trabajar en el mismo proyecto.

Jorge Salinas se reencontró con su hijo de La que no podía amar
Jorge Salinas se reencontró con su hijo de La que no podía amar
Imagen Instagram Juan Bernardo Flores

Jorge Salinas y Juan Bernardo Flores formarán parte del melodrama ‘El ángel de Aurora’, donde compartirán créditos con Natalia Esperón y Rafael Novoa.

“¡La espera ha terminado! Me llena de felicidad compartirles mi participación en la nueva telenovela @elangeldeauroraof. Mi personaje se llamará “Motor”, alguien que no deja atrás a los suyos y que daría hasta su vida con tal de proteger a quien ama, leal amigo de ‘Ángel’ y ‘Titi’”.

Así fue la reunión de Jorge Salinas y su hijo de La que no podía amar
Así fue la reunión de Jorge Salinas y su hijo de La que no podía amar
Imagen Instagram Juan Bernardo Flores


El ‘hijo’ de Jorge Salinas se mostró muy contento por la reunión con el actor, pero sobre todo por su retorno a las telenovelas, señalando que “extrañaba mucho actuar”.

“Significa mucho para mí ser parte de este proyecto, extrañaba mucho actuar, darle vida a cada personaje con una historia nueva por contar es para mí algo inigualable. Desde el día uno que comenzamos este proyecto tengo el gusto de conocer a grandes personas y actores”.

Así se ve 'hijo' de Jorge Salinas tras transformación

En 2011, Flores consiguió gran fama gracias a su personaje de ‘Margarito’ en ‘La que no podía amar’; tras el proyecto, siguió con su carrera de actor y formó parte de programas unitarios como ‘La rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’.

A la par de sus trabajos en televisión, el actor realizó varias obras de teatro y compaginó su gusto por la actuación con sus estudios en nutrición; pero en los últimos años se dedicó al mundo del fisicoculturismo.

Así se ve el 'hijo' de Jorge Salinas
Así se ve el 'hijo' de Jorge Salinas
Imagen Instagram Juan Bernardo Flores


Gracias a dicho deporte ganó varias medallas en diferentes categorías y, a 13 años de trabajar con Jorge Salinas y Ana Brenda, regresa a las telenovelas de la mano de su ‘papá’ en la ficción.

