Elizabeth Álvarez publicó fotos de sus hijos y fans creen que son mini clones de Jorge Salinas

A mediados de octubre de 2022, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez celebraron 11 años de casados en Nueva York. Su larga historia de amor tiene como fruto a sus mellizos Máxima y León, quienes llegaron a este mundo el 2 de diciembre de 2015.

A lo largo de estos años, la pareja ha compartido varias fotos con sus retoños, quienes a medida que crecen se parecen más y más al actor de ‘Mi corazón es tuyo’ (telenovela que puedes disfrutar gratis en ViX).

En este sentido, a pocas semanas de cumplir siete años, los hijos de Jorge y Elizabeth sorprendieron a cientos de internautas al parecer mini clones de su papá.

Los hijos de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez son igualitos al actor: fotos



El sábado 12 de noviembre de 2022, la actriz de ‘La Herencia’ (que puedes ver en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) y sus mellizos disfrutaron de un desfile navideño en la Ciudad de México.

Las grandes sonrisas de sus retoños, su emoción ante los enormes globos del desfile, el maquillaje navideño de Máxima y los looks a juego de los pequeños protagonizaron las fotos de este evento que Elizabeth compartió en su Instagram.



Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Álvarez fue lo mucho que se parecen Máxima y León a Jorge Salinas.

“Tus niños se parecen a su guapo Papi…”; “Se parecen al guapo de Jorge”; “Jorge clona a sus hijos, son igualitos a él”; “Como se parecen a su papá”. “¡¡Se parecen mucho a su papá!!”, comentaron varios internautas.



Algunos de sus seguidores coincidieron que más bien León es quien se parece más al actor de ‘Mi destino eres tú’ (que puedes ver gratis en ViX).

“El niño es la misma carita del papá”; “El niño igual al papá”; “¡¡León igual a Jorge!! ¡¡Y Máxima cada día más linda!!”; “Es igual que su padre el niñito jeje todos bellos”.

Jorge Salinas reacciona a las recientes fotos de sus hijos con su esposa Elizabeth Álvarez



Los mensajes sobre el parecido de Máxima y León a su papá inundaron la publicación de la actriz. No obstante, hubo un comentario que destacó sobre estos: el de Jorge Salinas.

El actor de ‘Tres mujeres’ (que puedes ver gratis en ViX) derrochó amor por su esposa con un mensaje en donde expresó su admiración y respeto por el labor de madre de Elizabeth.

“Mi Mamá fue buena Madre dentro de sus posibilidades, amorosa y especial pero no he visto una madre tan comprensiva, inteligente emocional, compasiva, ocupada con sus hijos, consentidora, educadora y amorosa como tú. Elizabeth eres la mejor madre que yo he visto. ¡¡Gracias por estar!! ¡Por ocuparte y por importarte de todos mis hijos! ¡Te amo! ❤️”



El comentario de Jorge recibió más de 200 likes y una bella respuesta de Elizabeth. “Amor de mi vida gracias”, escribió.

Y tú, ¿crees que los mellizos de Jorge Salinas son igualitos a él? ¿Qué te pareció el mensaje que le dedicó el actor a Elizabeth? Compártenos tu opinión en los comentarios.