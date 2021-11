Jorge Salinas tiene 5 hijos: conoce quiénes son ellos y a sus mamás

A sus 53 años, Jorge Salinas ha logrado convertirse en uno de los actores más reconocidos en el mundo del espectáculo mexicano. A lo largo de su carrera de casi 30 años, ha cultivado grandes éxitos en telenovelas como 'Qué bonito amor', 'Pasión y poder', 'Fuego en la sangre', 'Las vías del amor' y 'Mi corazón es tuyo'.

El intérprete también ha inmortalizado su nombre en el cine con películas como 'Sexo, pudor y lágrimas' y 'Amores perros'.

Las mamás de los hijos de Jorge Salinas.



Desafortunadamente, en los temas del corazón su experiencia no ha sido tan estable como en la farándula. A lo largo de su vida, Salinas ha tenido cuatro compañeras sentimentales, quienes se convirtieron en las madres de sus cinco hijos (además de una no reconocida).

Adriana Cataño

Adriana Cataño fue la primera pareja del actor. Es originaria de Miami Florida y tiene ascendencia colombiana. La actriz y presentadora de televisión trabajó en algunas de las televisoras más importantes de México y Estados Unidos.

Tuvo una relación con el actor de 1992 hasta 1995, y dio como resultado el nacimiento de su primera hija: Gabriella Cataño, quien actualmente tiene 25 años de edad.

Fátima Boggio

Fátima Boggio es una modelo peruana, con quien el actor mantuvo un matrimonio que duró alrededor de doce años. La pareja se casó en 1996 y se divorciaron oficialmente en 2009.



En el 2005, le dieron la bienvenida a los gemelos Jorge y Santiago, quienes mantienen una buena relación con su papá.

Desde que Jorge Salinas y Fátima Boggio se separaron en medio de un gran escándalo, ella se ha dedicado en cuerpo y alma al cuidado de sus hijos. Ellos saben el gran amor que tienen en ella y disfrutan cada momento juntos.

A través de sus redes sociales se puede ver que lleva una vida alejada de los medios y constantemente comparte fotos de su familia y por supuesto de sus mellizos, quienes ya son adolescentes.

Andrea Noli

Jorge Salinas tuvo un romance de tres años con la también actriz Andrea Noli, pesé a que aún se encontraba casado con Fátima Boggio.

El actor y Andrea tuvieron una hija, Valentina, quien nació en 2006 y con quien el actor no mantiene ningún tipo de relación, ni siquiera la ha reconocido oficialmente.

El escándalo entre Jorge Salinas y Andrea Noli

Andrea Noli reveló al programa Hoy la tensa relación que lleva con Jorge Salinas, pues el actor nunca ha estado presente en la vida de su hija Valentina.

"Para ella, él no existe en realidad. Es así como: 'No tengo (papá)' y ya está. (…) No hablamos del tema, casi nada, es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él y respecto a todo esto. Entonces así se mantiene, tranquila la verdad".

Sobre esta situación, Elizabeth Álvarez habló en entrevista con el programa 'Hoy' y dijo que está a favor de que su esposo tenga una sana relación con los hijos que tuvo antes de casarse con ella.

Sobre Valentina, quien ya tiene 15 años, la actriz puntualizó que esa es una decisión que solo depende de las partes afectadas, es decir Jorge Salinas y Andrea Noli.

"No depende ni de mí, ni de ti, quisiéramos opinar pero no podemos, no es un tema que nos concierna, a nadie más que a los involucrados, eso depende únicamente de las partes implicadas".

Elizabeth Álvarez

Finalmente, después de muchos escándalos y especulaciones, el actor contrajo matrimonio con Elizabeth Álvarez en 2011. Esta unión pedura hasta hoy y de ella nacieron los mellizos Máxima y León.

El romance de Álvarez y Salinas surgió cuando ambos coincidieron en la telenovela 'Fuego en la sangre', una producción de Televisa que fue una especie de adaptación de dos melodramas colombianos muy populares: 'Pasión de Gavilanes' y 'Las aguas Mansas'.

Los actores mexicanos tienen uno de los matrimonios más estables y sólidos del mundo del entretenimiento, así como una vida plena familiar.

Jorge no ha tenido una vida tranquila en temas del amor, pero su último matrimonio ha sido exitoso y, a pesar de todos los escándalos y rumores, ha logrado construir una buena relación con casi todas sus exparejas e hijos.

¿Ya sabías cuántos hijos tiene Jorge Salinas y quiénes son sus mamás?