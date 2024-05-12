Johnny, hijo menor de Jenni Rivera, deja fuera así a su abuela doña Rosa en pleno Día de las Madres

Video “He llorado mucho”: Johnny López deja la casa de Chiquis para que quede embarazada

En los últimos años, la matriarca ha hecho duros señalamientos contra el joven de 23 años. En junio de 2021 lo acusó de estar supuestamente "impuesto a gastarse todo" el dinero que le había dejado su difunta madre.

PUBLICIDAD

" Está esperando más dinero pa’ seguir gastando, lo mejor que pudo haber hecho era estudiar 'Business', Negocios, ¿para qué? para que cuidara lo que su madre dejó", señaló doña Rosa en un video que colgó en su canal de YouTube en aquel entonces.

Las acusaciones de la madre de Jenni Rivera hacia su nieto se suscitaron cuando el chico había solicitado una auditoría a las empresas que resguardaban el legado de su famosa madre ante las sospechas de supuestos malos manejos por parte de su tía Rosie, quien las tenía a cargo.

Dicha auditoría provocó la ruptura en la familia y Johnny López parece haberla reiterado este fin de semana.

Hijo de Jenni Rivera deja fuera a su abuela en el Día de las Madres

El pasado viernes 10 de mayo se celebró en México el Día de las Madres y Johnny López publicó un mensaje en X para conmemorar la fecha.

"Feliz Día de las Madres mexicano", escribió junto a tres fotos. En una aparece Jenni Rivera llevándolo en brazos cuando era bebé.

Johnny López, publicó este mensaje en X con motivo del Día de las Madres. En una de las fotos aparece cargado en brazos por su mamá Jenni Rivera. Imagen Johnny López/X



En otra, el joven está abrazando a su hermana mayor Chiquis, a quien él considera como una segunda madre.

En esa misma publicación incluyó esta foto con su hermana Chiquis, a quien considera como una segunda madre. Imagen Johnny López/X



Cuando 'La Diva de la Banda' murió en un accidente aéreo en diciembre de 2012, dejó a Johnny López en la orfandad con solo 11 años, por lo que Chiquis se hizo cargo de él.

La tercera foto que compartió fue junto a su abuela paterna, la mamá de Juan Manuel López, su padre. Él y Jenni Rivera se casaron en 1997, pero se separaron en 2002 y 7 años después él murió de una pulmonía mientras cumplía una condena por narcotráfico.

También puso esta foto junto a su abuela paterna, la mamá de Juan Manuel López, su padre, y no compartió nada con o sobre su abuela materna, doña Rosa Saavedra. Imagen Johnny López/X



El menor de los hijos de Jenni no publicó ninguna foto de doña Rosa Saavedra en tan relevante fecha, dejándola fuera de su mensaje. Tampoco la felicitó públicamente en alguna otra publicación por el Día de las Madres.

PUBLICIDAD

Doña Rosa revela si mantiene contacto con su nietos

Un día antes de la felicitación que hizo Johnny López y en la que no incluyó a doña Rosa Saavedra, la matriarca de los Rivera concedió una entrevista a Despierta América y se le preguntó si "a pesar de todos los problemas, todos sus nietos e hijos la buscan" en el Día de las Madres.

"Pues sí, sí me mandan mensajes, me mandan flores, mensajitos ahí diciendo 'Grandma (abuela) la amo', así todos la verdad", dijo.

Se le preguntó "si no se le apachurra el corazoncito al verlos separados": "Pues sí, pero qué vamos a hacer, yo nada más me cobijo en Dios y entonces digo 'algún día, algún día volverán a estar juntos como estuvieron antes'", contestó.