Johnny López

Johnny, hijo menor de Jenni Rivera, deja fuera así a su abuela doña Rosa en pleno Día de las Madres

El hijo menor de la fallecida Jenni Rivera, Johnny Lopez, parece haber agudizado el distanciamiento que existe con su abuela materna, doña Rosa Saavedra. La matriarca de los Rivera está distanciada de los hijos de 'La Diva de la Banda' desde que el chico y sus hermanos solicitaron en 2021 una auditoría a las empresas de su famosa madre.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video “He llorado mucho”: Johnny López deja la casa de Chiquis para que quede embarazada

En medio de la discordia familiar que tiene dividida a la familia Rivera y en pleno Día de las Madres, Johnny Lopez, el hijo menor de Jenni Rivera, dejó fuera a su abuela materna, doña Rosa Saavedra.

En los últimos años, la matriarca ha hecho duros señalamientos contra el joven de 23 años. En junio de 2021 lo acusó de estar supuestamente "impuesto a gastarse todo" el dinero que le había dejado su difunta madre.

PUBLICIDAD

" Está esperando más dinero pa’ seguir gastando, lo mejor que pudo haber hecho era estudiar 'Business', Negocios, ¿para qué? para que cuidara lo que su madre dejó", señaló doña Rosa en un video que colgó en su canal de YouTube en aquel entonces.

Las acusaciones de la madre de Jenni Rivera hacia su nieto se suscitaron cuando el chico había solicitado una auditoría a las empresas que resguardaban el legado de su famosa madre ante las sospechas de supuestos malos manejos por parte de su tía Rosie, quien las tenía a cargo.

Dicha auditoría provocó la ruptura en la familia y Johnny López parece haberla reiterado este fin de semana.

Hijo de Jenni Rivera deja fuera a su abuela en el Día de las Madres

Más sobre Johnny López

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio
2 mins

Hijo de Jenni Rivera acude a la corte para apoyar a su excuñado Ángel del Villar en el juicio

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera habrían perdido demanda contra su abuelo: desestimarían 11 cargos
2 mins

Hijos de Jenni Rivera habrían perdido demanda contra su abuelo: desestimarían 11 cargos

Univision Famosos
Hijo de Jenni Rivera acusa que sus tíos Rosie y Juan “sentían” que la herencia era “más de ellos”
1:01

Hijo de Jenni Rivera acusa que sus tíos Rosie y Juan “sentían” que la herencia era “más de ellos”

Univision Famosos
Prometido de Chiquis al borde del llanto porque “extraña” al hermano de la cantante: se fue de la casa
1:01

Prometido de Chiquis al borde del llanto porque “extraña” al hermano de la cantante: se fue de la casa

Univision Famosos
“He llorado mucho”: Johnny López deja la casa de Chiquis para que quede embarazada
0:50

“He llorado mucho”: Johnny López deja la casa de Chiquis para que quede embarazada

Univision Famosos
Hijos de Jenni Rivera logran que proceda la demanda en contra de su abuelo Pedro Rivera
3 mins

Hijos de Jenni Rivera logran que proceda la demanda en contra de su abuelo Pedro Rivera

Univision Famosos
Johnny, el hijo de Jenni Rivera, debuta en una app para adultos (como Jenicka) y gana 1000 'likes'
1:45

Johnny, el hijo de Jenni Rivera, debuta en una app para adultos (como Jenicka) y gana 1000 'likes'

Univision Famosos
Johnny, el hijo de Jenni Rivera, revela que este año se acercará más a Dios como lo hizo su madre
1:45

Johnny, el hijo de Jenni Rivera, revela que este año se acercará más a Dios como lo hizo su madre

Univision Famosos
Le dicen a Johnny, el hijo de Jenni Rivera, que canta como Carin León: "¡Le está copiando!"
1:48

Le dicen a Johnny, el hijo de Jenni Rivera, que canta como Carin León: "¡Le está copiando!"

Univision Famosos
¡Como solista! Johnny, el hijo de Jenni Rivera, canta en concierto de Chiquis y gritan eufóricos
1:42

¡Como solista! Johnny, el hijo de Jenni Rivera, canta en concierto de Chiquis y gritan eufóricos

Univision Famosos

El pasado viernes 10 de mayo se celebró en México el Día de las Madres y Johnny López publicó un mensaje en X para conmemorar la fecha.

"Feliz Día de las Madres mexicano", escribió junto a tres fotos. En una aparece Jenni Rivera llevándolo en brazos cuando era bebé.

Johnny López, publicó este mensaje en X con motivo del Día de las Madres. En una de las fotos aparece cargado en brazos por su mamá Jenni Rivera.
Johnny López, publicó este mensaje en X con motivo del Día de las Madres. En una de las fotos aparece cargado en brazos por su mamá Jenni Rivera.
Imagen Johnny López/X


En otra, el joven está abrazando a su hermana mayor Chiquis, a quien él considera como una segunda madre.

En esa misma publicación incluyó esta foto con su hermana Chiquis, a quien considera como una segunda madre.
En esa misma publicación incluyó esta foto con su hermana Chiquis, a quien considera como una segunda madre.
Imagen Johnny López/X


Cuando 'La Diva de la Banda' murió en un accidente aéreo en diciembre de 2012, dejó a Johnny López en la orfandad con solo 11 años, por lo que Chiquis se hizo cargo de él.

La tercera foto que compartió fue junto a su abuela paterna, la mamá de Juan Manuel López, su padre. Él y Jenni Rivera se casaron en 1997, pero se separaron en 2002 y 7 años después él murió de una pulmonía mientras cumplía una condena por narcotráfico.

También puso esta foto junto a su abuela paterna, la mamá de Juan Manuel López, su padre, y no compartió nada con o sobre su abuela materna, doña Rosa Saavedra.
También puso esta foto junto a su abuela paterna, la mamá de Juan Manuel López, su padre, y no compartió nada con o sobre su abuela materna, doña Rosa Saavedra.
Imagen Johnny López/X


El menor de los hijos de Jenni no publicó ninguna foto de doña Rosa Saavedra en tan relevante fecha, dejándola fuera de su mensaje. Tampoco la felicitó públicamente en alguna otra publicación por el Día de las Madres.

PUBLICIDAD

Doña Rosa revela si mantiene contacto con su nietos

Un día antes de la felicitación que hizo Johnny López y en la que no incluyó a doña Rosa Saavedra, la matriarca de los Rivera concedió una entrevista a Despierta América y se le preguntó si "a pesar de todos los problemas, todos sus nietos e hijos la buscan" en el Día de las Madres.

"Pues sí, sí me mandan mensajes, me mandan flores, mensajitos ahí diciendo 'Grandma (abuela) la amo', así todos la verdad", dijo.

Se le preguntó "si no se le apachurra el corazoncito al verlos separados": "Pues sí, pero qué vamos a hacer, yo nada más me cobijo en Dios y entonces digo 'algún día, algún día volverán a estar juntos como estuvieron antes'", contestó.

Video Doña Rosa revela si mantiene contacto con su nietos y cómo celebrará el Día de las Madres
Relacionados:
Johnny LópezJenni RiveraLos RiveraRosa RiveraDía de la MadreChiquis RiveraHijos de famososFamososCelebridadesConflictos Familiares

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD