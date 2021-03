¿Ni “buenos, ni malos”? Julián Figueroa habla del distanciamiento entre hermanos por la herencia de Joan Sebastian

“Ella eliminó a toda mi familia y a mí me dejó de seguir. Se me hizo raro porque ella y yo siempre fuimos muy cercanos”, admitió el hijo de ‘El Rey del Jaripeo’. En enero, Juliana Figueroa declaró en un video que no le habían “dado nada” de la herencia de su famoso padre. “Es que a nadie nos ha tocado nada”, respondió el hijo de Maribel Guardia. “Las cosas que yo tengo -continuó, refiriéndose a un par de propiedades- me los dejó mi papá en vida”.