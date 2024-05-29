Jennifer Lopez

JLo afirma que usan la IA para mostrar su rostro con arrugas: “Da mucho miedo”

La actriz se sinceró acerca del temor que le provoca que dicha herramienta sea utilizada en su contra. Dijo que modifican sus fotografías para poder usarlas en anuncios para venta de productos de cuidado de la piel.


Por:Dayana Alvino
Video JLo preocupa por su “delgadez” y su entrenador responde

Jennifer López reveló recientemente que la Inteligencia Artificial (IA) ha sido utilizada en su contra, lo que verdaderamente la asusta.

Gracias a dicha herramienta, afirma la actriz, la belleza de su rostro se distorsionó para propósitos lucrativos, los cuales, además, no la benefician a ella.

JLo denuncia uso de la IA para modificar su rostro

La cantante se sinceró en el marco del estreno de su nueva cinta, ‘Atlas’, en la que encarna a una analista de datos que lucha contra un robot.

“Creo que esta película hace un buen trabajo mostrando cómo la IA podría ir increíblemente mal o realmente bien”, le dijo ella a Marc Malkin, de Variety.

Hablando del lado negativo, Jennifer López compartió que ha sido ‘víctima’ de anuncios que “venden productos para el cuidado de la piel” de los que no sabe nada.

Para ellos, usan, explicó, fotografías alteradas de su rosto cubierto de “arrugas”: “Inmediatamente nos han robado la cara. Así que sí, (la IA) da mucho miedo”.

“Creo que hay que ser respetuoso con la IA… Tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades”, sentenció al respecto.

Los secretos de belleza de JLo

La intérprete de ‘On the floor’, de casi 55 años, desveló en agosto de 2023 algunos de sus secretos para combatir el envejecimiento.

He estado usando protector solar todos los días desde que tenía poco más de 20 años”, indicó ante la cámara en un clip para Instagram.

Además, puntualizó, tiene una rutina de ‘skin care’ que incluye el suero iluminador y reafirmante de su propia línea, ‘JLo Beauty’.

Previamente, en mayo de 2022, ella explicó en su boletín que dormir adecuadamente es otra de las claves de su hermosa tez, y su salud en general.

Jennifer López aseguró que su sueño es de, al menos, entre 7 y 9 horas cada noche, y que complementa eso con el consumo de suplementos.

JLo recurre a una rutina de 'skin care' para lucir bien a sus casi 55 años.
JLo recurre a una rutina de 'skin care' para lucir bien a sus casi 55 años.
Imagen Getty Images

JLo está “más delgada que nunca”

A inicios de este mayo, Jennifer López admitió que, tras terminar de grabar el filme ‘Kiss Of The Spider Woman’, perdió peso,

“Estoy más delgada que nunca. Ahora mismo me encuentro en forma para luchar”, declaró durante su visita al programa ‘Live With Kelly and Mark’.



