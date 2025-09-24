Jimmy Kimmel se quiebra en su regreso a la televisión tras polémica cancelación de su programa

Video Así luce ahora El Gordo tras su cirugía de barriga: el antes y después del presentador

Jimmy Kimmel regresó a la televisión nocturna el martes después de una suspensión de casi una semana y, en un emotivo monólogo inicial donde parecía al borde de las lágrimas, dijo que no estaba tratando de bromear sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

“No me hago ilusiones acerca de cambiar la opinión de nadie, pero quiero dejar algo claro, porque es importante para mí como ser humano, y es que entiendan que nunca fue mi intención quitarle importancia al asesinato de un joven", dijo Kimmel. "No creo que haya nada gracioso en eso”.

El conductor agregó que no estaba tratando de culpar a ningún grupo específico "por las acciones de lo que... obviamente era un individuo profundamente perturbado. Eso era realmente lo contrario a lo que estaba tratando de hacer”. Además, afirmó que entendía que a algunos sus comentarios de la semana pasada les “parecieran inoportunos o poco claros, o tal vez ambos”.

Pero no se disculpó. Y criticó a las cadenas afiliadas a ABC que sacaron su espacio de la programación. Dos grupos de televisoras que representan alrededor de una cuarta parte de las estaciones de ABC, Sinclair y Nexstar, ordenaron a sus cadenas no emitir a Kimmel el martes.

“Eso no es legal”, manifestó Kimmel. “Eso no es estadounidense. Es antiestadounidense".

Kimmel elogia a sus seguidores y a viuda de Kirk

El incidente desencadenó un debate nacional sobre la libertad de expresión y la capacidad del presidente, Donald Trump, para controlar las palabras de periodistas, comentaristas e incluso comediantes. ABC suspendió el programa de Kimmel el miércoles pasado tras las críticas a sus comentarios sobre las repercusiones del asesinato de Kirk. Pero revocó su decisión tras la reacción contra su empresa matriz, Disney.

Kimmel dio las gracias a muchos seguidores, incluyendo otros presentadores —pasados y actuales— de programas en su misma franja horaria e incluso a un antiguo jefe de una emisora de radio en Seattle que se puso en contacto con él la semana pasada. También mencionó a personas que sabe que no son fanáticas de su humor pero que defendieron su derecho a expresarse, incluido el senador de Texas Ted Cruz.

“Se necesita valor para hablar en contra de este gobierno", señaló. “Lo hicieron y merecen reconocimiento por ello”.

Kimmel casi se quebró de nuevo al alabar a la viuda de Kirk, Erika, quien perdonó públicamente al asesino de su esposo.

“Ese es un ejemplo que deberíamos seguir”, apuntó. “Si creen en las enseñanzas de Jesús como yo, ahí lo tienen... Un acto desinteresado de gracia, el perdón de una viuda afligida. Me conmovió profundamente. Y espero que conmueva a muchos. Y si hay algo que deberíamos aprender de esta tragedia para seguir adelante, espero que pueda ser eso. Y no esto”.

Kimmel admitió que se enojó cuando la ABC lo suspendió, pero elogió a sus jefes por volver a ponerlo en antena. “Injustamente, esto los pone en riesgo”, dijo.

El conductor se burló de Trump por criticarlo por las malas audiencias afirmando que “Hizo todo lo posible para cancelarme y en su lugar obligó a millones de personas a ver este programa”.

Las decisiones de Sinclair y Nexstar hicieron que cadenas de ABC en Washington, D.C.; St. Louis; Nashville, Tennessee, y Richmond, Virginia, entre otras, emitieran otro contenido. WJLA-TV, la televisora de Sinclair en Washington, ofreció en su lugar un noticiero y un episodio del programa “The National Desk”.