Jhonny Caz

Jhonny Caz celebra segunda boda: así festejó con su esposo el integrante de Grupo Firme

El cantante compartió fotografías del importante día. En agosto, él compartió que ya se había casado con Jonathan Bencomo, quien le propuso matrimonio en 2021.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Novio de Jhonny Caz tuvo que ir a terapia para pedirle matrimonio frente a miles de personas

Jhonny Caz, integrante de Grupo Firme, compartió que celebró una segunda boda con su pareja, Jonathan Bencomo, con quien se comprometió en 2021.

En agosto, el cantante confesó en entrevista para el programa ‘Ventaneando’ que ya se había casado con el modelo, aunque no brindó muchos detalles al respecto.

“La boda ya fue. Fue secreta, algo muy íntimo, realmente fue la ceremonia. Falta la fiesta y ahí nos vamos a desquitar todos”, contó.

Jhonny Caz termina el año casándose otra vez con Jonathan Bencomo

A cuatro meses desde aquella revelación, Jhonny Caz dio a conocer, este 30 de diciembre, que contrajo nupcias por el civil con Jonathan Bencomo.

“Primero en lo espiritual y ahora por la vía legal, una vez más nos dimos el ‘sí’, qué manera más bella de cerrar el 2024 que casados”, escribió para acompañar fotografías del enlace.

“La complicidad, el amor y los sentimientos el uno por el otro hacen que esté en mi lugar seguro. Ah, por cierto, continuará…”, añadió.

En las imágenes, se puede apreciar que el dúo se coordinó en sus trajes, color gris, para este día tan especial, en el que aparentemente contaron con la compañía de sus seres queridos.

Ellos posaron ante la cámara dándose un beso mientras enseñaban las argollas con las que sellaron su matrimonio.

Jhonny Caz y Jonathan Bencomo se casaron legalmente.
Imagen Jhonny Caz/Instagram


También, quedó captado en las instantáneas el instante de su brindis y cuando partieron el pastel, de cuatro pisos decorado con rosas blancas.

Jhonny Caz y Jonathan Bencomo celebraron ser esposos ante la ley.
Imagen Jhonny Caz/Instagram


Aunque no explicó el porqué, Caz igualmente sale en algunas de las postales utilizando una máscara del personaje Spider-Man.

Jhonny Caz sorprendió al utilizar una máscara de Spider-Man en su boda con Jonathan Bencomo.
Imagen Jhonny Caz/Instagram


De acuerdo con los retratos, los esposos festejaron su unión en medio de decoración navideña, como arbolitos con luces y nochebuenas.

Jhonny Caz y Jonathan Bencomo se casaron tras años de estar en relación.
Imagen Jhonny Caz/Instagram

Aunque meses atrás, Jhonny comentó al mencionado ‘show’ de espectáculos que en la próxima celebración que realizaría estarían presentes sus compañeros de Grupo Firme y otros colegas, por el momento se desconoce si asistieron.

Jhonny Caz y Jonathan Bencomo pasaron Navidad entre regalos

El pasado 24 de diciembre, Jhonny Caz presumió en la red social todos los obsequios que él y Jonathan Bencomo se habrían dado por Navidad.

Ellos conmemoraron la importante fecha con sus mascotas, a quienes vistieron con atuendos apropiados de la temporada.

“Les deseamos que tengan una noche llena de magia, amor y esperanza”, anotó el intérprete para subtitular las fotos que colgó.

Jhonny Caz celebró así Navidad con su ahora esposo.
Imagen Jhonny Caz/Instagram
Relacionados:
Jhonny CazBodas de famososParejas de famososFamosos LGBT

