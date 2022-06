Jhonny Caz no se casará este año: reveló la razón de peso por la que pospuso su boda

En medio de una presentación en vivo, Jonathan Bencomo sorprendió al cantante al arrodillarse en el escenario y frente a miles de personas para pedirle que se casaran.

Entre lágrimas de emoción, Jhonny Caz le dijo que sí.

Desde entonces, los jóvenes han demostrado su amor en redes sociales, con constantes fotografías juntos y felices.

Incluso, en enero de este 2022, adquirieron su primera casa en conjunto.

No obstante, no han llegado nuevos detalles de la boda del integrante de Grupo Firme. En el marco de la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México, en la que fue coronado como rey, dio nuevos detalles al respecto.

Jhonny Caz reveló la razón por la que pospuso sus planes de boda

En conversación con diferentes medios de comunicación, el músico comentó que junto con Jonathan Bencomo “teníamos toda la intención de que la boda fuera este año”.

Sin embargo, su apretada agenda se lo impedirá.

“Ahorita Grupo Firme tiene muchísimo trabajo, muchísimo, muchísimo. Entonces, ya hablé con mi señor prometido y la vamos a posponer un poquito, la vamos a dejar para el próximo año”, detalló.



Jhonny Caz abundó en que, ya viven juntos y “el amor está ahí”, por lo que no representó un problema para ellos aplazar la fiesta.

Jhonny Caz contó que le salvó la vida a un fan

En la misma charla, el integrante de Grupo Firme abordó otros temas, como la importancia de que personas de la comunidad LGBT ocupen espacios en la música, cine, televisión u otras expresiones culturales.

Relató, por ejemplo, un caso en el que un fan le pidió ayuda para hacer las paces con su orientación sexual:

“Un chavo en su momento me habló con todas las intenciones de hacerse daño a él mismo (...) le aconsejamos que pidiera ayuda profesional. Hace dos, tres días se acaba de poner en contacto conmigo y me dijo ‘gracias, me salvaste la vida’; le digo ‘no, tú te salvaste la vida’”.

De igual manera, Jhonny Caz se mostró muy agradecido de que su familia lo acepte sin importar a quien ame.

Incluso, relató que fue su hermano, Eduin, quien abrió la conversación sobre su orientación sexual.

“Él fue el que me preguntó de una manera muy sutil (...) que si me gustaban los hombres y yo ‘ah, sí’ y me dijo como ‘ah, ok’. Ahí quedó, ahí fue”.

Por la naturalidad con la que el líder de Grupo Firme se muestra con la comunidad LGBT, su hermano lo calificó, también, como “un gran aliado”.