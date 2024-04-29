¿Eva Longoria y Ryan Reynolds son socios? Habrían comprado famoso equipo de fútbol mexicano

Video Natalia Esperón comparte una foto con su nieto por primera vez y hasta Eva Longoria reacciona

En 2021, Eva Longoria se convirtió en propietaria del club de fútbol Necaxa, junto a la modelo Kate Upton y el futbolista alemán Mesut Özi, al adquirir el 50 por cierto de las acciones del equipo, mismas que ahora compartirían con el actor Ryan Reynolds.

Este lunes 29 de abril, Variety reportó que los actores Ryan Reynols y Rob McElhenney compraron una participación en el Club Necaxa, con la intención de “mejorar” y “hacer crecer” el perfil del equipo de fútbol a un nivel internacional.

Eva Longoria en México

El pasado domingo 28 de abril, Eva Longoria fue vista en el Estado Victoria de Aguascalientes apoyando a su equipo de fútbol. Incluso, en redes sociales circulan varios videos de la actriz celebrando uno de los goles del Necaxa.

Eva Longoria festejando un gol del Necaxa es lo mejor que nos pudo dejar esta jornada 🥰 pic.twitter.com/UxInQYc8Kl — Fernanda González (@ferglz_) April 29, 2024



Horas antes, la también productora de 49 años se había dejado ver en un recorrido por la casa del club Necaxa, pendiente de sus jugadores.

Eva Longoria en la casa del club Necaxa. Imagen Necaxa / Facebook

¿Quiénes son los accionistas del Club Necaxa?

El 24 de mayo de 2021, el Club Necaxa informó a través de un comunicado que el 50 por cierto de sus acciones habían sido adquiridas por Tylis-Porter, un grupo de inversionistas extranjeros.

Aunque en la misiva no se revelaron los nombres de los integrantes, medios nacionales e internacionales indicaron que los nuevos socios serían Eva Longoria, Kate Upton, y el futbolista alemán Mesut Özi.

Ahora, casi dos años después, Variety indica que entre los nuevos socios estarían el actor Ryan Reynolds y su socio, Rob McElhenney, quienes desde hace tiempo poseen el 95 por cierto de la propiedad del club galés Wrexham. El otro 50 por cierto de las acciones del club Necaxa le corresponde al empresario mexicano Ernesto Tinajero.