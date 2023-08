Son bellas modelos, actrices o conductoras, pero años atrás fueron criticadas por su físico

Estos complejos la persiguieron hasta cuando participó en el certamen de belleza. “Si Nuestra Belleza Latina sólo calificara el físico, yo ni siquiera me hubiera atrevido a participar, me atreví porque sabía que tomaban en cuenta otro tipo de cosas. Durante mi estancia nadie nunca me dijo que era bella (...) Yo nunca me sentí lo suficientemente bella como para poder ganar un concurso”, recordó en septiembre de 2021.