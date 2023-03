Los mejores looks del after party de los Premios Oscar 2023: los latinos se llevaron las palmas

Esta intérprete se convirtió en la primera actriz del Universo Cinematográfico de Marvel en ser nominada al Oscar tras encarnar a la reina Ramonda en ‘Black Panther: Wakanda Forever’. Sin embargo, perdió ante Jamie Lee Curtis (de ‘Everything Everywhere All at Once’ o ‘Todo en todas partes al mismo tiempo’). Aunque eso no le impidió disfrutar de la fiesta posterior a la premiación portando un enterizo de Moschino.