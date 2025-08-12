Miss gana importante certamen a 4 meses de perder a su mamá en tragedia donde murió Rubby Pérez

Video Hallan cuerpo de Rubby Pérez: así sacaron su cuerpo de los escombros del Jet Set

Jennifer Ventura se convirtió en la ganadora de Miss Universe República Dominicana la noche del domingo 10 de agosto.

Su importante triunfo llega a cuatro meses de haber perdido a su mamá, Roselin Marte Nova, quien falleció en el derrumbe de la discoteca Jet Set, ubicada en Santo Domingo.

El accidente ocurrió el pasado 8 de abril cuando, a horas de la madrugada, se desplomó el techo del club mientras el merenguero Rubby Pérez, que también pereció, se encontraba en el escenario.

Jennifer Ventura obtiene inspiración en su mamá

Aunque la tragedia cambió la existencia de Jennifer Ventura, actualmente ha encontrado en el recuerdo de su progenitora la fortaleza para luchar.

“Lo primero es que era un sueño que tenía desde pequeña, que pensaba que se iba a quedar en el cajón de los recuerdos”, dijo en entrevista con el programa ‘Trukamelo’, según Listin Diario.

“Pero la vida se fue moviendo de una forma extraordinaria creando un propósito con sentido. En ese propósito, surgió mi madre, que es mi motivación, mi motor y siempre lo va a ser, no importa que no esté conmigo físicamente”, agregó.

La representante de la provincia de Barahona aseguró que ya entendió que el deceso de la señora Roselin Marte Nova será su “propósito mayor” para “caminar en este sendero nuevo”.

Jennifer Ventura, un ejemplo de “resiliencia”

Como la nueva Miss Universe República Dominicana, Jennifer Ventura compartió un importante mensaje en medio de su luto.

“Quisiera que todas las familias dominicanas que tuvieron una pérdida ese día pues vean en mí un reflejo de resiliencia, que entiendan que cada paso que están dando hoy es un paso que va a enorgullecer a su familia, que hoy los están viendo desde el cielo”, señaló.

“Que sepan que el dolor no se va a ir, pero sí se va a transformar y depende de nosotros hacer de esa transformación un propósito”, añadió.

Ella externó que no desea que el público vea su participación en el concurso de belleza como “algo superficial”, sino “como una manera de darme la oportunidad de seguir creciendo, de levantarme y de traer una sonrisa”, la cual “todos sabemos que perdimos esa noche”.

El homenaje de Jennifer Ventura a su madre

Durante la final de la competencia, Jennifer Ventura rindió homenaje a su mamá usando un vestido de gala blanco con un detalle rosado en la cintura, en representación de una orquídea, “flor favorita” de doña Roselin.

En Instagram, este 11 de agosto, ella ‘reposteó’ un video en el que se puede ver a su madre bailando y que contiene el mensaje: “Así me la imagino celebrándote desde el cielo”.

