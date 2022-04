Jennifer Lopez contó cómo le propuso matrimonio Ben Affleck: fue muy íntimo y romántico

En un video titulado ‘How it went down’ (Cómo pasó), la protagonista de la película ‘Cásate conmigo’ dio nuevos detalles de cómo fue que Ben Affleck le propuso matrimonio. Para sorpresa de muchos, el momento no incluyó grandes ni costosos gestos (más allá de la sortija) y, por el contrario, fue algo muy sencillo.