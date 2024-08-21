Ben Affleck no habría "mostrado interés" por arreglarse con JLo: ya no usa anillo de matrimonio

Video JLo solicita divorcio a Ben Affleck en especial fecha: esta sería la razón, según reportes

Jennifer López interpuso la demanda de divorcio el 20 de agosto, tras dos años de matrimonio con Ben Affleck.

La cantante tomó la decisión al darse cuenta de que es " tiempo de seguir adelante", pues según People el actor no mostró señales de querer continuar con la relación.

PUBLICIDAD

"Ella está muy decepcionada y triste, pero Ben no le ha dado ninguna señal de que quiera continuar con su matrimonio. No ha mostrado ningún compromiso ni interés en que su matrimonio funcione. Ha llegado al punto en que ella solo necesita cuidar de sí misma", contó una fuente cercana a la artista.

López decidió no perder más tiempo y acudió al Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para comenzar el trámite y lo hizo en una fecha muy especial, pues el 20 de agosto se cumplieron dos años de que se casaron en una espectacular boda en la mansión de Atlanta de Ben.

De acuerdo con información de TMZ, Jennifer marcó el 26 de abril de 2024 como el día oficial de la separación. Esto explicaría porque Affleck no acudió a la fiesta de cumpleaños de JLo en los Hamptons el 24 de julio, aunque ella sí lo visitó en su cumpleaños el 15 de agosto.

A pesar del difícil momento por el que la cantante atraviesa, una fuente aseveró a People que está sobrellevando la situación al enfocarse en ella misma.

"Teniendo en cuenta todo lo que está pasando, Jennifer está teniendo un buen verano. Ha tenido tiempo libre y ha podido centrarse en lo que viene después. Ha disfrutado de pasar tiempo con sus hijos, su familia y sus amigos. Siempre tiene una buena actitud, incluso cuando las cosas no son perfectas".

Ben Affleck sin el anillo de matrimonio

El actor fue captado el 20 de agosto, día en que JLo solicitó el divorcio en el tribunal, sin el anillo de matrimonio. Se le vio en el estacionamiento del edificio donde tiene su oficina de trabajo en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Lucía un atuendo informal usando camiseta, jeans azules, tenis deportivos y lentes oscuros tipo aviador.

Así lucía Ben Affleck el día que Jennifer López solicitó el divorcio en el tribunal. Imagen Backgrid/The Grosby Group