JLo sí felicitó a Ben Affleck en su cumpleaños y esto hizo en la noche
Jennifer López visitó a Ben Affleck en su nueva mansión, pero más tarde la cantante fue captada divirtiéndose en grande.
El 15 de agosto Ben Affleck celebró su cumpleaños 52 en su nuevo hogar de Brentwood, en Los Ángeles, y recibió varias visitas, entre ellas su ex Jeniffer Garner, así como la de su esposa JLo.
A diferencia del actor, la cantante sí se hizo presente en la especial fecha, pues fue captada al llegar y salir de la mansión, aunque su estancia solo fue de 30 minutos.
Pero tras su visita, Jennifer se fue a divertirse, pues por la noche la actriz acudió al concierto de Bruno Mars.
López fue captada cantando y bailando por varios de los asistentes al show, imágenes que se hicieron virales.
Uno de esos contenidos fue un video en donde Jennifer disfruta al máximo el tema 'Marry You'.
Jennifer López y Ben Affleck continúan rodeados de rumores y especulaciones de un "inminente divorcio".
