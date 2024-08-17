JLo sí felicitó a Ben Affleck en su cumpleaños y esto hizo en la noche

Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

El 15 de agosto Ben Affleck celebró su cumpleaños 52 en su nuevo hogar de Brentwood, en Los Ángeles, y recibió varias visitas, entre ellas su ex Jeniffer Garner, así como la de su esposa JLo.

A diferencia del actor, la cantante sí se hizo presente en la especial fecha, pues fue captada al llegar y salir de la mansión, aunque su estancia solo fue de 30 minutos.

JLo visitó a Ben Affleck en su cumpleaños. Imagen The Grosby Group



Pero tras su visita, Jennifer se fue a divertirse, pues por la noche la actriz acudió al concierto de Bruno Mars.

PUBLICIDAD

López fue captada cantando y bailando por varios de los asistentes al show, imágenes que se hicieron virales.

JLo en el concierto de Bruno Mars. Imagen JLo/Instagram

Uno de esos contenidos fue un video en donde Jennifer disfruta al máximo el tema 'Marry You'.