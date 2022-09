Jennifer Lawrence habló del nombre de su bebé, su experiencia como mamá y los abortos que tuvo

Fue a finales de febrero del 2022 cuando Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo con su esposo, Cooke Maroney.

Si bien la estrella de Hollywood se ha caracterizado por el hermetismo con lo que respecta a su vida privada, en diciembre del 2021, presumió su ‘baby bump’ en la premiere de la película ‘Don’t Look Up’.

Desde entonces, la actriz había mantenido el secretismo sobre su nueva etapa, pero finalmente reveló algunos detalles.





Jennifer Lawrence dio a conocer el nombre su hijo

La estrella de ‘Don’t Look Up’ protagoniza la portada de la revista Vogue del mes de octubre. En la entrevista que acompaña su participación en la publicación, habló de diversos temas como sus próximos proyectos y, en un tono más íntimo, su nueva vida como mamá.

La actriz confirmó, por ejemplo, que su bebé es un varón y dijo, por primera vez, que se llama Cy.

El nombre del hijo de Jennifer Lawrence fue en honor al pintor Cy Twombly, uno de los artistas favoritos de Cooke Maroney.

Al abordar el tema de la maternidad, la intérprete fue un poco más cuidadosa, puesto que cada quien vive una experiencia diferente:

“Si digo ‘fue increíble desde el inicio’, algunas personas pensarán ‘no fue increíble para mí al principio’ y se sentirán mal”.

Al hablar desde su experiencia, Jennifer Lawrence comentó que tuvo la “fortuna” de contar con varias amigas que fueron honestas con ella:

“Me decían como ‘Da miedo, puede que no conectes inmediatamente, tal vez no te enamores (del bebé) inmediatamente’, así que estaba preparada para perdonarme. Recuerdo que un día iba caminando con una de mis mejores amigas como a mis nueve meses y yo dije ‘Todo el mundo me dice que voy a amar a mi bebé más que a mi gato, pero eso no es cierto, ¿tal vez lo ame tanto como a mi gato?’”.

Jennifer Lawrence confesó que tuvo dos abortos espontáneos antes de convertirse en madre

No obstante, el camino de la protagonista de ‘Los juegos del hambre’ a la maternidad no fue nada sencillo.

En la misma conversación, comentó que en los primeros años de sus veintes, se embarazó y, aunque tenía en mente abortar, sufrió una interrupción espontánea.

“Tuve un aborto espontáneo cuando estaba sola en Montreal”, detalló.



Años más tarde, ya casada y con la intención de convertirse en madre, volvió a sufrir un aborto espontáneo. En ese entonces se encontraba en el rodaje de la cinta ‘Don’t Look Up’.