Meryl Streep golpeó a Jennifer Lawrence en ‘Don't look up’ y otras bromas del elenco

‘Don’t look up’ fue filmada durante la pandemia con estrictas restricciones para resguardar la salud del elenco y miembros de la producción, por lo que los actores no podían salir del camerino cuando no era su turno de estar a cuadro, lo cual “no fue divertido” para algunos de ellos, pero no fue impedimento para que se creara una química especial que incluso los llevó a las bromas.