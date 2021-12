Jennifer Lawrence presumió su embarazo en la alfombra roja con un vestido de lentejuelas

La comedia 'Don't Look Up' de Netflix es de los estrenos más esperados del año gracias a su elenco de estrellas como Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett, Timothée Chalamet y Jennifer Lawrence.

La película trata sobre dos astrónomos que descubren un asteroide que va a impactarse contra la tierra, por lo que tienen toda una aventura para alertar a la gente y al gobierno, aunque a nadie parece importarle.

Para la premiere de la cinta se realizó un evento en Nueva York donde el elenco se dio cita, pero quien se llevó todas las cámaras fue la actriz de 'Joy', al hacer una de sus primeras apariciones públicas desde que está embarazada.

El look de Jennifer Lawrence embarazada

La actriz, protagonista de cintas como la saga de 'Los Juegos del Hambre' y 'X-Men', lució un vestido largo con capa de Dior, todo en color dorado y lentejuelas que literalmente la hicieron brillar sobre la alfombra roja; además de unos pendientes Tiffany dorados con cristales.

Jennifer Lawrence, de 31 años, espera su primer hijo junto con el galerista de arte Cooke Maroney, de 37, con quien se casó en octubre de 2019. Y fue apenas en septiembre del 2021 que su representante confirmó que la actriz se encontraba embarazada.

En su primera alfombra roja embarazada, Lawrence parece estar ya muy cerca de dar a luz a su bebé, aunque se desconoce el sexo y los meses que la actriz tiene de embarazo, pues ha sido muy reservada al compartir información.

Anteriormente, sólo se había visto el progreso de su embarazo en los posts de sus amigos. Por ejemplo en una manifestación a la que fue con Amy Schumer el 2 de octubre del 2021.

La ganadora del Oscar a mejor actriz en 2013 por 'Silver Linings Playbook' habló el mes pasado con Vanity Fair sobre su embarazo y su decisión de mantener en privado el proceso.

"Si estuviera en una cena y alguien me dijera: 'Dios mío, estás esperando un bebé', no diría: 'Dios, no puedo hablar de eso. ¡Aléjate de mí, psicópata! Pero cada instinto de mi cuerpo quiere proteger su privacidad por el resto de sus vidas, tanto como pueda".