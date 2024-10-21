Jennifer Lawrence está embarazada de su segundo hijo: muestra su 'baby bump'

Video Jennifer Lawrence perdió varios embarazos antes de su bebé arcoíris, le aterraba la maternidad: "Estaba sola"

Jennifer Lawrence anunció que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Cooke Maroney, a través de su representante el pasado domingo 20 de octubre, según confirmó Vogue.

La actriz de 34 años y el galerista de arte, de 40, son padres del pequeño Cy, nacido en 2022.

PUBLICIDAD

Lawrence y Cooke se unieron en matrimonio en octubre de 2019 en la mansión Belcourt en Newport Rhode Island.

Jennifer Lawrence dejó ver su baby bump

La protagonista de 'Los juegos del hambre' desató rumores de embarazo días antes de que se confirmara la noticia.

Jennifer Lawrence fue captada en Los Ángeles cuando se dirigía a una cena. La estrella de Hollywood fue fotografiada luciendo una camiseta y un jersey, atuendo que dejaba al descubierto, por primera vez, su baby bump.

Primer foto de Jennifer Lawrence mostrando su segundo embarazo ❤️😭 pic.twitter.com/LV8JLH2C8Y — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) October 20, 2024

Perdió varios bebés antes de convertirse en madre

En 2022, tan solo meses después del nacimiento de su primer hijo, Jennifer Lawrence confesó a Vogue que perdió varios embarazos antes de debutar en la maternidad. Incluso, reveló que mientras se encontraba sola en Montreal, sufrió un aborto espontáneo.

Esta situación se volvió a repetir tan solo meses después cuando se encontraba rodando la película 'Don't look back'. Tras esta delicada situación, la actriz admitió haberse sometido a un legrado para extraer el tejido de su útero.

La pérdida recurrente de sus embarazos llevó a Jennifer Lawrence a desarrollar algunos miedos sobre la maternidad. Incluso, llegó a pensar que no conectaría con su bebé. Sin embargo, todas sus dudas se disiparon cuando por fin tuvo entre sus brazos a Cy.