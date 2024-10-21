Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence está embarazada de su segundo hijo: muestra su 'baby bump'

La actriz está en espera de su segundo hijo con Cooke Maroney, confirmó su representante a Vogue. Jennifer Lawrence fue captada mostrando su pequeño 'baby bump' cuando salió a cenar en Los Ángeles.

Por:
Univision
Video Jennifer Lawrence perdió varios embarazos antes de su bebé arcoíris, le aterraba la maternidad: "Estaba sola"

Jennifer Lawrence anunció que está embarazada de su segundo hijo, fruto de su matrimonio con Cooke Maroney, a través de su representante el pasado domingo 20 de octubre, según confirmó Vogue.

La actriz de 34 años y el galerista de arte, de 40, son padres del pequeño Cy, nacido en 2022.

Lawrence y Cooke se unieron en matrimonio en octubre de 2019 en la mansión Belcourt en Newport Rhode Island.

Jennifer Lawrence dejó ver su baby bump

La protagonista de 'Los juegos del hambre' desató rumores de embarazo días antes de que se confirmara la noticia.

Jennifer Lawrence fue captada en Los Ángeles cuando se dirigía a una cena. La estrella de Hollywood fue fotografiada luciendo una camiseta y un jersey, atuendo que dejaba al descubierto, por primera vez, su baby bump.

Perdió varios bebés antes de convertirse en madre

En 2022, tan solo meses después del nacimiento de su primer hijo, Jennifer Lawrence confesó a Vogue que perdió varios embarazos antes de debutar en la maternidad. Incluso, reveló que mientras se encontraba sola en Montreal, sufrió un aborto espontáneo.

Esta situación se volvió a repetir tan solo meses después cuando se encontraba rodando la película 'Don't look back'. Tras esta delicada situación, la actriz admitió haberse sometido a un legrado para extraer el tejido de su útero.

La pérdida recurrente de sus embarazos llevó a Jennifer Lawrence a desarrollar algunos miedos sobre la maternidad. Incluso, llegó a pensar que no conectaría con su bebé. Sin embargo, todas sus dudas se disiparon cuando por fin tuvo entre sus brazos a Cy.

"La mañana después de dar a luz, sentí que mi vida entera empezaba de nuevo. En plan, este es el primer día de mi vida. Me enamoré tanto. Y además, me enamoré de todos los bebés del mundo. Ahora amo a todos los bebes. Los recién nacidos son tan increíbles. Son unos pequeños supervivientes rosados, hincados y frágiles. Ahora oigo a un bebé llorar en un restaurante y pienso 'Oooh, qué preciosidad", declaró a Vogue.

