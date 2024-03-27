Jenni Rivera

Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood “muy pronto”: Chiquis reacciona

La cantante será reconocida con dicho premio a 11 años de su trágica muerte. Su hija mayor, Chiquis, reaccionó ante la noticia.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Así fueron los últimos momentos de Jenni Rivera antes del trágico accidente

Jenni Rivera finalmente tendrá, a 11 años de su trágico fallecimiento, su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En la cuenta oficial en Instagram dedicada a la difunta cantante ya se dio a conocer que dicho reconocimiento llegará próximamente.

PUBLICIDAD

“Muy pronto el nombre de la Diva quedará inmortalizado entre muchas leyendas en Hollywood, California. ¡Espérala!”, escribieron en un mensaje el 21 de marzo.

Chiquis, primogénita de la intérprete de ‘No llega el olvido’, recurrió a la sección de comentarios del ‘post’ para reaccionar a la noticia: “Mi mamá”, anotó junto con emojis de carita con lágrimas y manos orando.

Jenni Rivera tendrá "pronto" su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Jenni Rivera tendrá "pronto" su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Imagen Jenni Rivera/Instagram

Más sobre Jenni Rivera

Amiga de Jenni Rivera reacciona a supuesto romance con Chiquis ventilado por Lupillo
1:00

Amiga de Jenni Rivera reacciona a supuesto romance con Chiquis ventilado por Lupillo

Univision Famosos
Chiquis habría tenido relación con amiga de Jenni Rivera: Lupillo cuenta detalles
2 mins

Chiquis habría tenido relación con amiga de Jenni Rivera: Lupillo cuenta detalles

Univision Famosos
¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos
1:29

¿Muerte de Jenni Rivera fue un atentado?: su hermano destapa haber conversado con capos

Univision Famosos
Nuevo integrante en los Rivera: llega bebé a la familia y así lo anuncian 
0:39

Nuevo integrante en los Rivera: llega bebé a la familia y así lo anuncian 

Univision Famosos
#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo
0:49

#ArchivoFamosos: el día que murió Jenni Rivera y las impactantes imágenes de su accidente aéreo

Univision Famosos
“Que se ponga a trabajar”: Jacqie Rivera reacciona a solicitud de “manutención conyugal” de su ex
1:03

“Que se ponga a trabajar”: Jacqie Rivera reacciona a solicitud de “manutención conyugal” de su ex

Univision Famosos
Hijo mayor de Jenni Rivera es acusado por su expareja de agredirla frente a su hija pequeña
2 mins

Hijo mayor de Jenni Rivera es acusado por su expareja de agredirla frente a su hija pequeña

Univision Famosos
Piden oraciones por mamá de Jenni Rivera: la reportan “delicada” tras estar hospitalizada
0:55

Piden oraciones por mamá de Jenni Rivera: la reportan “delicada” tras estar hospitalizada

Univision Famosos
Don Cheto responde a Emiliano Aguilar luego de acusarlo de filtrar video de pelea con ex de Jenni
1:18

Don Cheto responde a Emiliano Aguilar luego de acusarlo de filtrar video de pelea con ex de Jenni

Univision Famosos
¿Quién es Fernie? El gran amor de Jenni Rivera que se agarró a golpes con Emiliano Aguilar
1:32

¿Quién es Fernie? El gran amor de Jenni Rivera que se agarró a golpes con Emiliano Aguilar

Univision Famosos

Al igual que ella, fanáticos de la artista externaron su entusiasmo: “¡Qué emoción! Totalmente merecido”, “La Señora está rifando”, “Siempre será mi favorita”, se lee en las interacciones.

Jacqie Rivera sin “palabras” por premio a su madre

Fue en junio de 2022 cuando la Cámara de Comercio de la ciudad en Los Ángeles reveló con un comunicado que había seleccionado a Jenni Rivera para este honor.

“El Panel de Selección escogió cuidadosamente a estos talentosos individuos, ¡y estamos impacientes por celebrarlos cuando pasen a formar parte de la historia de Hollywood con la inauguración de su estrella en la pasarela más famosa del mundo!”, dijeron.

Deadline puntualizó entonces que los elegidos tenían dos años para tomar las medidas al aceptar el galardón, que conlleva el pago de una tarifa.

Ante lo anunciado, la hija de la llamada ‘Mariposa de barrio’, Jacqie Rivera, usó su red social para celebrar: “No tengo palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que han llenado no sólo mi corazón, sino el de todos”.

Como si hablara con su madre, la empresaria apuntó: “Casi puedo oírte diciéndonos, ‘¡¿pensaste que no lo haría?!’. ¡Lo lograste!”.

Jacqie Rivera feliz ante el reconocimiento que recibirá su madre, Jenni Rivera.
Jacqie Rivera feliz ante el reconocimiento que recibirá su madre, Jenni Rivera.
Imagen Jacqie Rivera/Instagram

Jenni Rivera recibió una estrella antes de morir

En julio de 2011, Jenni Rivera recibió una réplica del emblema que tendría en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, de acuerdo con Associated Press.

PUBLICIDAD

La cantautora acudió, junto con quien era su marido, Esteban Loaiza, a una ceremonia en el Eastside Cannery, donde dijo a la audiencia: “Ustedes me hacen”.

La insignia original, detalló la agencia, la colocaron un día antes frente al conocido y popular hotel y casino MGM Grand.

Rivera perdió la vida el 9 de diciembre de 2012 luego de que la aeronave en la que viajaba cayera en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León (México).

Relacionados:
Jenni RiveraPaseo de la Fama de HollywoodChiquis RiveraJacqie RiveraFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX