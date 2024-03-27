Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood “muy pronto”: Chiquis reacciona

Video Así fueron los últimos momentos de Jenni Rivera antes del trágico accidente

Jenni Rivera finalmente tendrá, a 11 años de su trágico fallecimiento, su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

En la cuenta oficial en Instagram dedicada a la difunta cantante ya se dio a conocer que dicho reconocimiento llegará próximamente.

“Muy pronto el nombre de la Diva quedará inmortalizado entre muchas leyendas en Hollywood, California. ¡Espérala!”, escribieron en un mensaje el 21 de marzo.

Chiquis, primogénita de la intérprete de ‘No llega el olvido’, recurrió a la sección de comentarios del ‘post’ para reaccionar a la noticia: “Mi mamá”, anotó junto con emojis de carita con lágrimas y manos orando.

Jenni Rivera tendrá "pronto" su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Imagen Jenni Rivera/Instagram

Al igual que ella, fanáticos de la artista externaron su entusiasmo: “¡Qué emoción! Totalmente merecido”, “La Señora está rifando”, “Siempre será mi favorita”, se lee en las interacciones.

Jacqie Rivera sin “palabras” por premio a su madre

Fue en junio de 2022 cuando la Cámara de Comercio de la ciudad en Los Ángeles reveló con un comunicado que había seleccionado a Jenni Rivera para este honor.

“El Panel de Selección escogió cuidadosamente a estos talentosos individuos, ¡y estamos impacientes por celebrarlos cuando pasen a formar parte de la historia de Hollywood con la inauguración de su estrella en la pasarela más famosa del mundo!”, dijeron.

Deadline puntualizó entonces que los elegidos tenían dos años para tomar las medidas al aceptar el galardón, que conlleva el pago de una tarifa.

Ante lo anunciado, la hija de la llamada ‘Mariposa de barrio’, Jacqie Rivera, usó su red social para celebrar: “No tengo palabras para describir el gozo, la emoción y el orgullo que han llenado no sólo mi corazón, sino el de todos”.

Como si hablara con su madre, la empresaria apuntó: “Casi puedo oírte diciéndonos, ‘¡¿pensaste que no lo haría?!’. ¡Lo lograste!”.

Jacqie Rivera feliz ante el reconocimiento que recibirá su madre, Jenni Rivera. Imagen Jacqie Rivera/Instagram

Jenni Rivera recibió una estrella antes de morir

En julio de 2011, Jenni Rivera recibió una réplica del emblema que tendría en el Paseo de las Estrellas de Las Vegas, de acuerdo con Associated Press.

La cantautora acudió, junto con quien era su marido, Esteban Loaiza, a una ceremonia en el Eastside Cannery, donde dijo a la audiencia: “Ustedes me hacen”.

La insignia original, detalló la agencia, la colocaron un día antes frente al conocido y popular hotel y casino MGM Grand.