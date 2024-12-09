Jay-Z responde tras ser acusado de abusar de una niña de 13 años junto con ‘Diddy’ Combs

Video ¿Se filtra foto comprometedora de JLo en polémica fiesta de ‘Diddy’? Esta es la imagen y lo que se sabe

Jay-Z respondió tajantemente tras ser acusado de presuntamente haber abusado sexualmente, junto con Sean ‘Diddy’ Combs, de una niña de 13 años.

Este 8 de diciembre, Page Six dio a conocer que una mujer, con el seudónimo ‘Jane Doe’, presentó una demanda civil por el supuesto ataque, alegadamente ocurrido cuando era menor.

Según los documentos de la denuncia, ella acusa a ambos artistas de haberla agredido durante una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards, en el 2000.

Los hechos habrían ocurrido el 7 de septiembre de dicho año, en una residencia en Nueva York, donde presuntamente le ofrecieron una bebida a la demandante, quien tras ello se sintió “mareada” y “desconcertada”.

Para acostarse un momento, afirman, la entonces adolescente optó por ingresar a una habitación, donde los músicos entraron poco después.

Ella asegura que ahí Jay-Z le quitó la ropa, la sujetó y la violó mientras Combs y una celebridad femenina no identificada observaban.

Presuntamente, Sean la ultrajó luego, al tiempo que el marido de Beyoncé y la otra implicada famosa veían.

La joven habría logrado evitar tener que hacerle una felación al intérprete de ‘I’ll be missing you’ golpeándolo en el cuello, lo que hizo que él se detuviera.

Finalmente, ella aparentemente tomó su ropa y abandonó el lugar. Pudo llegar a una gasolinera, desde la cual llamó a su padre.

Jay-Z niega la acusación

De forma casi inmediata, Jay-Z reaccionó públicamente a la imputación, esto mediante un comunicado difundido en la cuenta de X (antes Twitter) de su compañía, Roc Nation.

En su escrito, calificó la querella como “un intento de chantaje” por parte de Tony Buzbee, abogado de ‘Jane Doe’, y aseveró que no le dará “ni un penique rojo”.

“Estas acusaciones son tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil”, externó tajantemente.

“Quienquiera que cometa semejante crimen contra una menor debería ser encarcelado, ¿no les parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso”, añadió.

El empresario indicó que desea demostrarle a Buzbee qué tan diferente es, defendiendo tener “códigos y honor muy estrictos”.

Jay-Z involucra a Beyoncé y a sus hijos

Shawn Corey Carter, nombre real del rapero, confesó que “lo único” que le “duele” de esta situación “es por mi familia”.

El también productor está casado con Beyoncé desde 2008 y comparten a sus retoños, Blue Ivy (12 años), Rumi y Sir (7).

“Mi esposa y yo tendremos que hablar con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicarles la crueldad y codicia de la gente”, dijo.

En respuesta, Buzbee brindó una declaración a People: “Los alegatos hablan por sí solos. Este es un asunto muy serio que será litigado en los tribunales”.