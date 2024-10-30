Beyoncé

Beyoncé estaría “aterrorizada” por su esposo Jay-Z: teme que sea expuesto así con 'Diddy'

La cantante presuntamente teme que su marido sea ligado con el rapero, quien está acusado de cometer tráfico sexual y haber agredido sexualmente a diversas personas a lo largo de varios años.

Dayana Alvino.
Beyoncé presuntamente está muy preocupada debido al vínculo que su esposo, Jay-Z, mantenía con Sean ‘Diddy’ Combs.

El rapero de 47 años fue detenido el pasado 16 de septiembre por cargos de tráfico sexual, crimen organizado y transporte para ejercer la prostitución, y está recluido en una prisión en Manhattan.

Según las autoridades estadounidenses, el cantante organizaba reuniones, llamadas ‘freak off parties’, en las que había drogas y él supuestamente obligaba a mujeres a tener encuentros íntimos.

Beyoncé temería que Jay-Z sea “cómplice” de ‘Diddy’ Combs

Mientras Sean Combs espera demostrar su alegada inocencia, Beyoncé estaría angustiada de que su marido resulte vinculado a los presuntos crímenes de la estrella del hip-hip.

“Ella está aterrorizada de que Jay-Z sea expuesto como cómplice, o al menos conocedor, de las sucias acciones de ‘Diddy’”, dijo una fuente a RadarOnline.

La situación tendría igualmente a los allegados de la intérprete de ‘Halo’ inquietos, por lo que estarían dándole consejos.

“Tiene amigos que le dicen que no sólo debería distanciarse de Jay, sino dejarlo por completo si las cosas se ponen demasiado calientes”, detalló el informante.

Por su parte, Shawn Corey Carter, nombre real del productor, presuntamente “está furioso” por estar siendo asociado con los supuestos delitos de Combs.

Confidentes expusieron al medio que él estaría formando públicamente un frente unido con ‘Queen Bey’ “mientras luchan por proteger sus carreras”.

Acusan a Beyoncé y Jay-Z de hacer “cosas desagradables”

A inicios de este mes, la artista Jaguar Wright se refirió al trío en una participación en el programa ‘Uncensored’, de Piers Morgan.

“Durante cuatro años he estado gritando que no solo ‘Diddy’, sino que él y Jay-Z son monstruos, y la máquina de hacer víctimas siguió funcionando”, afirmó.

“Tengo tres víctimas en este momento que están dispuestas a dar testimonios, no únicamente acerca de lo que el señor Carter les ha hecho, sino también sobre su esposa”, sentenció.

“Son una pareja repulsiva, hacen cosas desagradables. Mantener a la gente en contra de su voluntad, ponerla en aviones mientras están inconscientes”, externó.

Días más tarde, Morgan emitió una disculpa en su ‘show’ para las superestrellas, padres de dos, por lo que mencionó su invitada.

RadarOnline puntualiza que los abogados del poderoso dúo habrían enviado una “dura carta” al presentador “obligándolo” a pedir perdón.

