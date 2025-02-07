Irina Baeva

¿Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron?: lo que se sabe

Los famosos fueron fotografiados juntos en Dubái con Floyd Mayweather. Según reportes de la periodista María Luisa Valdés Doria, Irina Baeva y Giovanni Medina habrían aprovechado su viaje para casarse.

Por:
Elizabeth González.
Irina Baeva y Giovanni Medina avivaron rumores de una relación luego de ser captados juntos en Dubái. Según reportes de la periodista María Luisa Valdés Doria, lo famosos se habrían casado en su último viaje.

Este viernes 7 de febrero, la presentadora de Multimedios informó sobre la presunta boda entre los famosos que estarían “muy enamorados”.

“Ayer un amigo regio me habló por teléfono y me dijo ‘mira, te mando estas fotografías’. Giovanni Medina con Irina y Floyd Mayweather en Dubái. Dicen, me contó ayer este amigo regio que estuvo ahí, que se casaron en Dubái y que están muy enamorados”, señaló en la emisión de ‘Telediario’.

La reacción de Giovanni Medina ante supuesta boda con Irina Baeva

La periodista aseguró que intentó comunicarse con el empresario, quien al ser cuestionado sobre la presunta boda con Irina Baeva, le respondió “otras cosas”.

“El día de ayer, en cuanto colgué con mi amigo regio, le mande mensaje a Giovanni y le dije ‘¿te casaste?’ y empezó a contestarme otras cosas que no eran nada al respecto… No me dijo ni sí ni no”, insistió.

Sin dar más detalles al respecto, María Luisa Valdés Doria señaló que Irina Baeva se encontraría “fascinada”.

¿Se casaron en Dubái?

Minutos más tarde de que se filtrara la supuesta unión entre Irina Baeva y Giovanni Medina, el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró en ‘Sale el Sol’ que, según pudo saber, “no se han casado”. Sin embargo, confirmó que estuvieron juntos en Dubái.

“Yo tengo la realidad, la confirmación que no se han casado. Sí se fueron de vacaciones juntos, (pero) no están casados”, expresó.

“Todo hace indicar que sí (son novios). Viajan juntos… por lo menos son pareja sino son novios, son pareja. Sí viajó con ella. Yo entiendo que son pareja o andan, pero no están casados”, sentenció.

Los rumores de una aparente relación entre Irina Baeva y Giovanni Medina comenzaron en noviembre tras ser captados juntos en Las Vegas por el presentador argentino Javier Ceriani.

Al respecto, el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró en ‘Sale el Sol’, citando fuentes cercanas, que “Giovanni está muy enamorado” de la ex de Gabriel Soto.

Los rumores de un aparente romance se avivaron luego de que fueron captados juntos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, donde a la originaria de Rusia se le vio conviviendo muy de cerca con Emmanuel, hijo que el empresario procreó con Ninel Conde.


Irina BaevaGiovanni MedinaEscándalos de famososFamosos

