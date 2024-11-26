Ex de Ninel Conde estaría “muy enamorado” de Irina Baeva, ¿qué piensa Gabriel Soto?

Video Captan a Irina Baeva con el ex de Ninel Conde en Las Vegas: ¿nuevo romance tras Gabriel Soto?

Luego del final de su relación con Gabriel Soto, Irina Baeva ha sido captada al lado de Giovanni Medina, ex de Ninel Conde.

La rusa y el empresario, quien en el pasado también fue vinculado con otra ex del galán de telenovelas, Geraldine Bazán, estuvieron juntos en Las Vegas, Nevada.

Ahí, asistieron al Gran Premio de la Fórmula 1, así como a un casino y a un prestigioso club nocturno, donde el presentador Javier Ceriani los grabó.

Previamente, la modelo igualmente viajó con Soto a Arabia Saudita pues, según indicaron los dos, tenían asuntos de trabajo pendientes allá.

¿Giovanni Medina está “enamorado” de Irina Baeva?

Después de que las imágenes de Irina Baeva y Giovanni Medina salieran a la luz, el presentador Gustavo Adolfo Infante habló del presunto romance entre ellos.

“Gente cercana me dice que él está muy enamorado”, sentenció el comunicador durante la emisión de ‘Sale el sol’, este 25 de noviembre.

Citando a sus fuentes, el conductor afirmó que el político se encuentra “entusiasmado” y que lleva “un tiempo saliendo” con la estrella de melodramas.

Sin embargo, previamente, la antogonista de telenovelas como La Historia de Juana, que puedes ver aquí en ViX, desmintió sostener un idilio con Medina.

“Es una persona que conozco hace poco, creo que es un amigo mío, se podría decir así. Me ayudó en una situación complicada que tuve”, explicó el jueves 21 ante el micrófono de la reportera Berenice Ortiz.

Gabriel Soto opinó del vínculo entre Irina Baeva y Giovanni Medina

En medio de las especulaciones, Gabriel Soto rompió el silencio en torno al vínculo que actualmente mantendrían Irina Baeva y Giovanni Medina.

“Sé que son amigos. Han tenido ahí algunos temas en común y yo estoy enterado de eso, ella me ha platicado”, contó en entrevista con la prensa mexicana hace una semana.

Ante la posibilidad de que el dúo haya empezado un idilio, él mencionó: “No puedo hablar por Irina, ahora sí que no sé”.

“Pero creo que ni ella ni yo estamos listos para empezar una relación. Ahorita estamos sanándonos, sanando cada quien por su lado y sanando esta relación que fue tan importante”, contó.

Al ser cuestionado sobre si aconsejaría a su ahora “exesposa” en cuanto a su vida amorosa, el actor comentó que “ella es una adulta” y “no puedo decirle qué hacer y qué no”: “No me puedo meter en eso”.