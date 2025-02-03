Irina Baeva

Irina Baeva revela haber “llorado” en sus vacaciones: estaría con Giovanni Medina

La actriz compartió fotografías de su estancia en Disney, lugar al que habría viajado junto al ex de Ninel Conde y su hijo. Irina Baeva y Giovanni Medina avivaron rumores de romance tras ser captados juntos en el aeropuerto de la Ciudad de México el 31 de enero.

Por:
Elizabeth González.

Irina Baeva reveló haber “llorado” durante sus vacaciones en Disney, lugar al que habría viajado en compañía de Giovanni Medina y su hijo Emmanuel, desde el pasado 31 de enero.

La actriz compartió a través de sus historias de Instagram algunas fotografías de su estancia en Disney, donde hasta ahora se ha dejado ver sola y divirtiéndose como una niña.

“La niña más feliz”, escribió en una de sus publicaciones poco después de visitar a “Pumba” en Animal Kingdom y el mundo de Avatar.

Irina Baeva presume sus vacaciones en Disney.
Irina Baeva presume sus vacaciones en Disney.
Imagen Irina Baeva / Instagram

Además de presumir su estancia por algunas atracciones de Disney, Irina Baeva también mostró uno de sus momentos más vulnerables dentro de la famosa torre del terror de nombre The Hollywood Tower Hotel, en la que, según contó, no la pasó nada bien.

“Mi cara de terror. Literal salí llorando”, confesó, mientras que más adelante disfrutó del show de Mickey Mouse.

“Wow, esto es mi infancia. No saben mi emoción”, sentenció sin revelar si se encuentra sola o acompañada de Giovanni Medina.

Irina "salió llorando" de la torre del terror.
Irina "salió llorando" de la torre del terror.
Imagen Irina Baeva / Instagram

¿Irina Baeva y Giovanni Medina juntos en Disney?

La periodista Liz López contó en el show ‘Todo para la mujer’ que Irina Baeva y Giovanni Medina habían viajado juntos a Disney en compañía de Emmanuel, hijo que el empresario procreó con Ninel Conde.

“Iban a Disney, yo tengo información exclusiva de primera fuente que la reservación de los boletos la compraron juntos”, ventiló en el show.

“No puedo mostrar las pruebas porque mi fuente no me lo permite, pero la reservación viene a nombre de Giovanni Medina, Irina Baeva y Emmanuel, para Orlando Florida”, insistió y reconoció que no sabía si los famosos eran novios o simplemente amigos.


