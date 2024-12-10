Irina Baeva

Irina Baeva y Giovanni Medina avivan rumores de romance por este detalle

Los famosos encendieron rumores de romance en noviembre pasado tras ser captados juntos en Las Vegas. Las imágenes presentadas el 10 de diciembre por el periodista Alex Rodríguez en ¡Siéntese Quien Pueda! avivarían especulaciones.

Video Captan a Irina Baeva con el ex de Ninel Conde en Las Vegas: ¿nuevo romance tras Gabriel Soto?

Irina Baeva y Giovanni Medina avivan rumores de romance. Este martes 10 de diciembre, el periodista Alex Rodríguez presentó en ¡Siéntese Quien Pueda! imágenes de la actriz aparentemente siendo custodiada por un presunto guardaespaldas del empresario mexicano.

“El día de ayer varias fotografías circularon por la redacción de este programa. Ahí se puede apreciar a Irina Baeva en compañía de un guardia de seguridad”, explicó en el show de Unvision.

Según el presentador, el hombre de seguridad, que estaría acompañando a la actriz de telenovelas, sería el mismo que cuidaría de Medina, quien también fue relacionado sentimentalmente con Geraldine Bazán en septiembre de 2023.

“Nos sorprendió porque nunca le habíamos visto un guarura. Nuestro equipo de investigación se puso a buscar quién era este hombre y ahí lo tienen, es el mismo guardia de seguridad que acompaña generalmente a Giovanni Medina”, señaló.

saliendo.
saliendo.
Imagen ¡Siéntese Quien Pueda! / Univision


“Esto podría ser la confirmación de que nuestra querida actriz podría estar utilizando la misma seguridad que Giovanni Medina. Es decir, eso sería la confirmación de que están juntos”, insistió.

Aunque hasta el momento ni Irina Baeva ni Giovanni Medina han confirmado o desmentido un presunto romance, Alex Rodríguez reportó en el show de este martes que los famosos estarían “conociéndose” y “en una primera etapa” de su supuesta relación.

“Giovanni Medina está calladito, demostrando que es un caballero y no quiere decir nada y ella, ahí se le ve feliz”, sentenció.

Así comenzaron los rumores de un aparente romance

Los rumores de una aparente relación entre Irina Baeva y Giovanni Medina comenzaron en noviembre tras ser captados juntos en Las Vegas por el presentador argentino Javier Ceriani.

Este lunes 25 de noviembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró en el show ‘Sale el Sol’, citando fuentes cercanas, que “Giovanni está muy enamorado” de la ex de Gabriel Soto.

El 21 de noviembre, días antes de la divulgación de los videos, la ex de Gabriel Soto había declarado a la prensa que Giovanni Medina era “un gran amigo”.

