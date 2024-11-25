Gabriel Soto

Geraldine Bazán reacciona a video de Irina Baeva y Giovanni Medina: a ella también la relacionaron con él

La actriz reaccionó a las especulaciones de un aparente romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina luego de que fueran captados juntos en Las Vegas. En septiembre de 2023 Geraldine Bazán fue vinculada sentimentalmente con el empresario.

Elizabeth González.
Geraldine Bazán reaccionó al video de Irina Baeva y Giovanni Medina luego de que éstos fueran captados juntos en Las Vegas.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, la actriz fue cuestionada sobre la aparente relación que tendría la exnovia de Gabriel Soto con el empresario mexicano, con quien ella también fue relacionada sentimentalmente.

“¿A poco?”, expresó Bazán al programa ‘Hoy’ este 25 de noviembre, enseguida de que una reportera la cuestionara sobre los rumores.

“Pues está chistoso, ¿no? Gracias, chicos”, agregó con una sonrisa en su rostro.

Geraldine Bazán ya había sido relacionada con Giovanni Medina

En septiembre de 2023, Geraldine Bazán y Giovanni Medina despertaron rumores de romance luego de que fueron captados vacacionando con sus hijos en Disneyland, Florida.

Las especulaciones se hicieron todavía más fuertes cuando fueron vistos juntos en uno de los conciertos de Luis Miguel en la Ciudad de México y, aunque ambos fueron cuestionados sobre su cercanía, ninguno de los dos desmintió o confirmó una relación.

El 26 de noviembre de 2023, la periodista Mandy Fridmann, del sitio de noticias Las Top News, aseguró en sus redes, sin citar fuentes que Geraldine Bazán y Giovanni Medina “terminaron” su relación.

¿Irina Baeva y Giovanni Medina juntos?

Irina Baeva y Giovanni Medina fueron vistos juntos durante el Gran Premio de la Fórmula 1 en Las Vegas, Nevada. Sin embargo, los rumores se intensificaron luego de que asistieran a un casino y a un prestigioso club nocturno en la ‘Ciudad del Pecado’, donde fueron interceptados por el conductor argentino Javier Ceriani.

“La linda parejita los descubrí... ¿cómo van?... cuando se casan?”, les preguntó, a lo que el empresario respondió tajante: “No vamos a platicar”.

Este lunes 25 de noviembre, el periodista Gustavo Adolfo Infante declaró en el show ‘Sale el Sol’ que, según fuentes cercanas, “Giovanni está muy enamorado” de la ex de Gabriel Soto.

Previo a la divulgación de los videos de Irina Baeva y Giovanni Medina en Las Vegas, la actriz rusa negó tener una relación con el empresario.

“Giovanni es un amigo mío, es una persona que conozco hace poco. Me ayuda en una situación complicada que tuve, que en algún momento les podría platicar”, expresó el pasado 21 de noviembre.

